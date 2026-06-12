【PlayStation Link USBアダプター（CFI-ZWA3J）】 8月6日 発売予定 価格：3,480円

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PS5/PC用周辺機器「PlayStation Link USBアダプター（CFI-ZWA3J）」を8月6日に発売する。価格は3,480円。

本商品は、プレイステーション独自の超低遅延ワイヤレス技術「PlayStation Link（PS Link）」対応商品を複数の機器で切り替えて使用するためのUSBアダプター。例としてワイヤレスヘッドセット「PULSE Elite」において、付属のPS Link USBアダプターをPS5、別途購入した本商品をPCに接続することで、2機種の間でオーディオ接続を簡単に切り替えられる。

また、従来のPS Link USBアダプター（CFI-ZWA2J）はUSB Type-A専用となっていたが、今回の新型（CFI-ZWA3J）ではUSB Type-CまたはUSB Type-Aを付け替えられるようになった。これによって、ゲーム機やPCとの互換性がさらに広がるとしている。

対応機器はワイヤレスヘッドセット「PULSE Elite」、ワイヤレスイヤホン「PULSE Explore」、ワイヤレスファイトスティック「FlexStrike」の3製品。2026年後半に発売予定のワイヤレススピーカー「PULSE Elevate」もPS Link対応機器となっている。

(C) 2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.

