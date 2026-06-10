相手が興味を持つ営業メールにはどのような特徴があるのでしょうか。株式会社ラクス（東京都渋谷区）が提供するメールマーケティングサービス『楽楽メールマーケティング（旧配配メール）』が実施した「営業メールの受信実態と『商談化』の分岐点」に関する調査によると、商談をしてみたいと思うメールの特徴は「すぐに役立つ業務ノウハウや資料がある」が最多となりました。



【調査結果】開封後に打ち合わせや商談をしてみたいと思う営業メールの特徴

調査は、業務にて営業メールをきっかけに打ち合わせや商談をしたことがある人（503人）を対象として、2026年2月にインターネットで実施されました。



まず、「営業メールで件名に入っていたら気になる単語・フレーズ」を聞いたところ、「具体的なメリット・効果（コスト削減・業務効率化など）」（39.8％）、「具体的な導入事例・数値実績（売上〇％アップ・〇社導入など）」（25.8％）、「業界特有の課題・キーワード（2024年問題・法改正など）」（23.3％）といった回答が上位に挙がった一方、「無料トライアル」などの特典訴求は12.7％にとどまったことから、受信者が件名に求めているのはお得感ではなく、自分ごと化できる具体的な情報であることがわかりました。



また、「開封後に打ち合わせや商談をしてみたいと思う営業メールの特徴」については、「すぐに役立つ業務ノウハウや資料（比較資料・調査データ等）がある」（31.6％）、「自社の課題や状況に合わせて内容がカスタマイズされている」（27.4％）、「同業他社の具体的な導入事例や数値的成果が示されている」（26.4％）が上位となり、日々の業務課題の解決につながる「お役立ちコンテンツや情報」を提供することが、商談獲得に向けた強力なフックになると言えます。



反対に、「営業メールの件名に入っていると読まない単語・フレーズ」について聞いたところ、「無料や特典を強調しすぎる表現（完全無料・無料招待など）」（31.8％）、「過去のやり取りを装う紛らわしい表現（Re:・前回の件・お世話になっておりますなど）」（28.4％）、「過度に緊急性・重要性を煽る表現（至急・重要・要確認など）」（27.2％）が上位に並び、営業メールの“常套句”とも言える過度な「無料アピール」や「緊急性の煽り」に対して拒否感を示していることが明らかとなりました。



日常的に多くの情報に触れ、取捨選択を行っている層だからこそ、開封させることだけを目的とした「過去のやり取りを装う」手法には敏感に反応し、不信感を抱くと考えられます。



また、「開封後に打ち合わせや商談をしたいと思わない営業メールの特徴」としては、「自社の業界や抱えている課題と関係のない提案」（30.4％）、「メール本文が長く、何を売りたいのか要点がわかりにくい」（29.0％）、「具体的な数字や根拠が欠けている」「定型文の一斉送信だとわかる」（いずれも25.5％）が上位に挙がり、自社に向けて書かれたものではない画一的なメッセージや、説得力に欠ける内容だと見透かされた瞬間に、一気に興味を失ってしまうことがうかがえました。



メール本文においては「誰に、何を、どのような根拠で伝えているのか」を簡潔にまとめ、「貴社に向けた提案である」という姿勢を示すことが、商談化に向けた必須条件と言えるでしょう。



◇ ◇



【出典】

▽楽楽メールマーケティング