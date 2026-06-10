「全日本大学野球選手権・１回戦、富士大６−２松山大」（９日、東京ドーム）

今秋ドラフト候補の最速１５３キロ右腕、富士大・角田楓斗投手（４年・東奥義塾）が７回２安打２失点。毎回の１４奪三振と好投し、勝利を導いた。ＮＰＢスカウト陣も視察に訪れた中、初回の初球から１５２キロをマーク。六回まで無安打無失点投球を継続した。

七回は初安打を許し２失点したが、１５０キロを計測し球威は衰えず。「ゾーンでしっかり勝負できた。球の強さで押していくというか、三振を取るべきところで狙って取ることができた」と手応えを示した。一方で５四死球も与え、「途中で自分の甘さが出てしまった」と反省も口にした。

２０２４年はオリックス１位の麦谷を筆頭に富士大から６人が指名された。角田もドラフト１位指名を目指し富士大に入学。入学時に比べ球速は１０キロもアップした。次戦へは「ダメだった部分も今日はたくさん出ているので、修正してもっとアピールできたら」と力を込めた。

◆角田 楓斗（かくた・ふうと）２００４年９月２３日生まれ、２１歳。青森県弘前市出身。１７８センチ、８３キロ。右投げ左打ち、投手。小学３年生から野球を始め、東奥義塾では２年秋から背番号１。富士大では３年から本格的に先発。３年春に連盟タイ記録の１９奪三振をマーク。今年の春は最優秀選手（ＭＶＰ）賞、最優秀防御率賞、ベストナイン。