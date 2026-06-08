映画ランキング：『マンダロリアン・アンド・グローグー』V3 新作は『山口くんはワルくない』など3作品
最新の全国映画動員ランキング（6月5日〜7日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が週末3日間で動員18万5000人、興行収入3億2200万円をあげ、3週連続で1位をキープした。累計成績は動員121万人、興収20億円を突破した。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
以下5位までの上位作品は前週と順位が変わらず、2位の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は週末3日間で動員11万5000人、興収1億5700万円を記録。累計成績は動員536万人、興収73億円を超えている。
3位の『プラダを着た悪魔２』は週末3日間で動員10万9000人、興収1億7400万円をあげた。累計成績は動員が320万人に迫り、興収が48億円を突破し、50億円の大台も間近となってきた。
新作では6位に、斉木優の人気少女コミックを、守屋健太郎監督が高橋恭平（なにわ男子）主演で映画化した青春ラブストーリー『山口くんはワルくない』がランクイン。コワモテながらピュアな山口くんと急接近するヒロイン・皐役に高橋ひかる（※高＝はしごだか）、皐と山口の関係に波紋を広げるクラスメイト・石崎役に岩瀬洋志が扮している。
7位には、マテル社のアクションフィギュアを原作にしたニコラス・ガリツィン主演作『マスターズ・オブ・ユニバース』が初登場。監督はトラヴィス・ナイト、共演はジャレッド・レト、カミラ・メンデス、イドリス・エルバ、ほか。
10位には、ダーク心理コメディアニメのファイナルエピソードを、劇場で2週間限定公開する『The Amazing Digital Circus ザ・ラストアクト』が初登場。監督はグースワークス、声の出演は千代田扇佳、菅原壮一郎、本間詩織、ほか。
既存作品では、4位の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が依然として好調な興行を続けており、累計で動員883万人、興収130億円を突破した。
■全国映画動員ランキングトップ10（6月5日〜7日）
1（1→）スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー（公開週3）
2（2→）ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー（7）
3（3→）プラダを着た悪魔２（6）
4（4→）名探偵コナン ハイウェイの堕天使（9）
5（5→）箱の中の羊（2）
6（NEW）山口くんはワルくない（1）
7（NEW）マスターズ・オブ・ユニバース（1）
8（7↓）SAKAMOTO DAYS（6）
9（6↓）劇場版モノノ怪 第三章 蛇神（2）
10（NEW）The Amazing Digital Circus ザ・ラストアクト（1）
※11（9↓）正直不動産（4）
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以下5位までの上位作品は前週と順位が変わらず、2位の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は週末3日間で動員11万5000人、興収1億5700万円を記録。累計成績は動員536万人、興収73億円を超えている。
新作では6位に、斉木優の人気少女コミックを、守屋健太郎監督が高橋恭平（なにわ男子）主演で映画化した青春ラブストーリー『山口くんはワルくない』がランクイン。コワモテながらピュアな山口くんと急接近するヒロイン・皐役に高橋ひかる（※高＝はしごだか）、皐と山口の関係に波紋を広げるクラスメイト・石崎役に岩瀬洋志が扮している。
7位には、マテル社のアクションフィギュアを原作にしたニコラス・ガリツィン主演作『マスターズ・オブ・ユニバース』が初登場。監督はトラヴィス・ナイト、共演はジャレッド・レト、カミラ・メンデス、イドリス・エルバ、ほか。
10位には、ダーク心理コメディアニメのファイナルエピソードを、劇場で2週間限定公開する『The Amazing Digital Circus ザ・ラストアクト』が初登場。監督はグースワークス、声の出演は千代田扇佳、菅原壮一郎、本間詩織、ほか。
既存作品では、4位の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が依然として好調な興行を続けており、累計で動員883万人、興収130億円を突破した。
■全国映画動員ランキングトップ10（6月5日〜7日）
1（1→）スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー（公開週3）
2（2→）ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー（7）
3（3→）プラダを着た悪魔２（6）
4（4→）名探偵コナン ハイウェイの堕天使（9）
5（5→）箱の中の羊（2）
6（NEW）山口くんはワルくない（1）
7（NEW）マスターズ・オブ・ユニバース（1）
8（7↓）SAKAMOTO DAYS（6）
9（6↓）劇場版モノノ怪 第三章 蛇神（2）
10（NEW）The Amazing Digital Circus ザ・ラストアクト（1）
※11（9↓）正直不動産（4）