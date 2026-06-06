「今日好き」出身ギャル、美デコルテ＆美脚際立つオフショルトップスに熱視線「センス神」「抜群のスタイル」
【モデルプレス＝2026/06/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたギャル雑誌「egg」モデルの伊藤愛依海が6月4日、自身のInstagramを更新。ファッション雑誌での撮影のオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」20歳ギャル「抜群のスタイル」美デコルテ＆美脚際立つオフショルトップス姿
伊藤は、「久々にeggの撮影でしたっっ。この洋服まじでずっと着るの楽しみにしてたのほんと可愛い」とつづり、ギャル系ファッション雑誌「egg」の撮影でのオフショットを複数枚投稿。ゆるっとしたサイズ感の白のオフショルダートップスに、差し色で赤色のバッグやサングラスを合わせたコーディネートを披露した。丈が長めのトップスからは綺麗なデコルテラインや引き締まった脚のラインがスラリと伸びている。
この投稿に「ギャル感あって好きです」「デコルテ綺麗」「抜群のスタイルですね」「センス神」「足元に目を惹かれる」「圧倒的な美」「可愛すぎます」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。伊藤は「サムイ島編」に参加していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」20歳ギャル「抜群のスタイル」美デコルテ＆美脚際立つオフショルトップス姿
◆伊藤愛依海、美デコルテ＆美脚際立つオフショルトップス姿
伊藤は、「久々にeggの撮影でしたっっ。この洋服まじでずっと着るの楽しみにしてたのほんと可愛い」とつづり、ギャル系ファッション雑誌「egg」の撮影でのオフショットを複数枚投稿。ゆるっとしたサイズ感の白のオフショルダートップスに、差し色で赤色のバッグやサングラスを合わせたコーディネートを披露した。丈が長めのトップスからは綺麗なデコルテラインや引き締まった脚のラインがスラリと伸びている。
◆伊藤愛依海の投稿に反響
この投稿に「ギャル感あって好きです」「デコルテ綺麗」「抜群のスタイルですね」「センス神」「足元に目を惹かれる」「圧倒的な美」「可愛すぎます」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。伊藤は「サムイ島編」に参加していた。（modelpress編集部）
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