網浜直子、離婚報告「円満離婚です」夫は松山三四朗
【モデルプレス＝2026/06/06】女優で歌手の網浜直子（57）が6日、自身のInstagramを更新。離婚したことを発表した。
【写真】網浜直子の別れたタレント夫
網浜は「私事で大変恐縮ではございますが、この度 離婚いたしました事をご報告させていただきます」と発表。「円満離婚ですので、どうぞご理解のほど よろしくお願い致します」と伝え、「これからの人生も誠実に 一歩一歩大切に歩みを進めてまいりたいと思います。何卒、これからも温かく見守っていただけましたら幸いです」と結んでいる。
網浜は、第3回ミス・セブンティーンコンテストでグランプリを獲得後、女優としてデビュー。映画『ビーバップ・ハイスクール』、『仁義なき野望』、ドラマ『愛という名のもとに』、『ママまっしぐら！』、『素晴らしき哉、先生！』などに出演した。1998年にタレントの松山三四朗と結婚。2人の息子がいる。（modelpress編集部）
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◆網浜直子、離婚発表
網浜は「私事で大変恐縮ではございますが、この度 離婚いたしました事をご報告させていただきます」と発表。「円満離婚ですので、どうぞご理解のほど よろしくお願い致します」と伝え、「これからの人生も誠実に 一歩一歩大切に歩みを進めてまいりたいと思います。何卒、これからも温かく見守っていただけましたら幸いです」と結んでいる。
◆網浜直子、松山三四朗と1998年に結婚
網浜は、第3回ミス・セブンティーンコンテストでグランプリを獲得後、女優としてデビュー。映画『ビーバップ・ハイスクール』、『仁義なき野望』、ドラマ『愛という名のもとに』、『ママまっしぐら！』、『素晴らしき哉、先生！』などに出演した。1998年にタレントの松山三四朗と結婚。2人の息子がいる。（modelpress編集部）
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