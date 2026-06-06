「若手が失敗を恐れず思い切りやり始めた」橋上野球はなぜ強いのか　破竹の4連勝、首位ヤクルトに1.5差にファン注目「よく走りますよね」

橋上監督代行の采配も注目を集めている（C）産経新聞社

巨人が強い。6月5日のロッテ戦（東京ドーム）に8−2と勝利。若手の思い切りの良さも勝利に結びついた。

先発の井上温大は直球、得意のカットボールなどの変化球もキレ、6回以降は毎回走者を出しながらも粘りの投球で8回まで無失点投球。9回二死からネフタリ・ソトに無念の2ランを許したが9回7安打7奪三振2失点の力投で自身初の完投勝利を飾った。

【動画】この躍動した姿を待っていた！中山のタイムリーシーン

足をからめた攻撃も光った。6回は先頭の泉口友汰が左翼線への安打で出塁。無死一塁の好機に2番の浦田俊輔はバスターエンドランのサインに空振りしたが、一走の泉口友汰が盗塁成功。無死二塁とし、改めて浦田は右前打を放ち、チャンスメイクに貢献、この回一挙5得点の猛攻につなげた。

初回には浦田がリーグ1位タイとなる15盗塁を決めるなど、チームとしてもここまで41盗塁はヤクルトと並んでリーグトップタイをマーク。足をからめての攻撃も効いてきた。

この試合では本格覚醒が期待されている左の長距離砲、中山礼都が6回二死満塁の好機に走者一掃の適時二塁打をマーク、この日は5打点と躍動した姿を見せた。

これで橋上秀樹監督代行が指揮を執るようになってから10試合で7勝3敗、この勝利で4連勝と順調に勝ち星を増やしている。連勝中のチームでは一時不振だった泉口が息を吹き返し、佐々木俊輔も5試合連続安打、浦田の走塁と若手が切磋琢磨しながらチームを引っ張っているシーンも目立つ。