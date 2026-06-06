吉田麻也が再合流！ サポートプレーヤーとして日本代表に帯同…メキシコ入り以降初の非公開で調整進める
日本代表は5日、FIFAワールドカップ2026に向けたキリンチャレンジキャンプ3日目の練習を行った。
この日の練習からDF吉田麻也がチームに再合流。本大会メンバーではなくサポートプレーヤーという位置付けで帯同し、トレーニングを一緒に行う。3日、4日の練習はフルオープンとなっていたが、同日から冒頭15分のみの公開に。ストレッチやボール回し、ラダーのメニューをこなし、以降は非公開練習に入った。遠藤航は3日連続で別メニュー調整となり、吉田を含めた26名で練習を行っている。
また4日に引き続きCFモンテレイの練習場であるエル・バリアルを使用。この日は夕方から雨模様となり、3日、4日と比べて涼しい気候の中での練習となった。
取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）
この日の練習からDF吉田麻也がチームに再合流。本大会メンバーではなくサポートプレーヤーという位置付けで帯同し、トレーニングを一緒に行う。3日、4日の練習はフルオープンとなっていたが、同日から冒頭15分のみの公開に。ストレッチやボール回し、ラダーのメニューをこなし、以降は非公開練習に入った。遠藤航は3日連続で別メニュー調整となり、吉田を含めた26名で練習を行っている。
また4日に引き続きCFモンテレイの練習場であるエル・バリアルを使用。この日は夕方から雨模様となり、3日、4日と比べて涼しい気候の中での練習となった。
取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）