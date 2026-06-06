【クロスワードクイズ】1分ですっきり！ □に入るひらがなは？ 日本の春を彩るものがヒント
仕事や家事の合間に、ふと立ち止まって言葉の連想を楽しんでみませんか？ 当たり前に使っている日本語も、パズルの枠組みでとらえ直すと、意外な発見やひらめきが得られるものです。今回は、春を感じる言葉や日常の風景をテーマにした問題を用意しました。
・横の並び：し ＋ □ ＋ さ ＋ □
・縦の並び（左）：ほ ＋ □ ＋ や
・縦の並び（右）：さ ＋ □ ＋ ら
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▼解説
・ほんや（本屋）
・さくら（桜）
・しんさく（新作）
正解は「ん」と「く」の2文字でした。縦のラインでは、新しい知識や物語に出合える「ほんや（本屋）」と、日本の春を象徴する美しい「さくら（桜）」が完成します。横のラインは、新しい作品や製品を指す「しんさく（新作）」が入ります。
パズルを解く際、頭の中で言葉を検索して「これだ！」と結びついた瞬間のひらめきは、日常のちょっとしたスパイスになります。こうした小さな「発見」を積み重ねることは、思考をクリアにし、知的好奇心を刺激する良いきっかけになるはずです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・縦の並び（左）：ほ ＋ □ ＋ や
・縦の並び（右）：さ ＋ □ ＋ ら
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正解：「ん」と「く」正解は「ん」と「く」でした。
▼解説
・ほんや（本屋）
・さくら（桜）
・しんさく（新作）
正解は「ん」と「く」の2文字でした。縦のラインでは、新しい知識や物語に出合える「ほんや（本屋）」と、日本の春を象徴する美しい「さくら（桜）」が完成します。横のラインは、新しい作品や製品を指す「しんさく（新作）」が入ります。
パズルを解く際、頭の中で言葉を検索して「これだ！」と結びついた瞬間のひらめきは、日常のちょっとしたスパイスになります。こうした小さな「発見」を積み重ねることは、思考をクリアにし、知的好奇心を刺激する良いきっかけになるはずです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)