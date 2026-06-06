「自分にもっと才能があれば…」

誰しも一度はそう思ったことがあるだろう。活躍する同期、年下の有名人、同世代の天才…素直な称賛とは裏腹に「自分だって、本気出せばできるはず…」と思い悩んでいないだろうか。

「『才能がない』と諦める必要なんてない。」そう語るのは、“才能”をテーマにした漫画『左ききのエレン』で累計420万部超を突破した漫画家のかっぴー氏だ。現在はアニメ化・複数連載を抱える人気漫画家だが、実は誰よりも才能に苦悩し続け、25年以上『才能の正体』を考え続けてきた。今回はその“実践的な才能論”を初めてまとめた書籍『天才になれなかった全ての人へ 自分だけの武器が見つかる才能論』の中から、「あなたが持つ才能の正体」に迫る。

「つまらない人」と思われている人

皆さんの周りには、いろんな人がいると思います。

例えば、

・部署で「使えないやつ」というレッテルを貼られている人

・話が面白くない、ユーモアがないと評価されている人

・一時期は別の部署で活躍していたけれど、「今の部署になってから」精彩を欠く人

などがいるでしょう。

あなたももしかしたら、こういった人だと思われているかもしれません。

しかし実は、その理由は必ずしも「その人に実力がないから」とは限らないのです。

今回は書籍で紹介している「カード思考」に基づいて、「つまらない」と思われている人の正体に迫っていきましょう。

「カード思考」で自分をひもとく

僕は人が持つ能力・スキル・特徴などを「カード」として捉えています。仕事で言えば「PCスキル」「交渉力」「データ分析力」などがそうでしょう。プライベートであれば「話が面白い」「手品ができる」「ジャグリングができる」だって、カードです。

このように人は誰しも何かしらのカードを持っています。若ければ「かわいげ」や「愛嬌」もカードですし、言い方はよくないですが「顔がかわいい」「背が高い」「実家が太い」もカードです。

「自分には何のカードがあるか？」は、ぜひ考えてみてほしいです。

単に「ハマっていないだけ」

ここでもう一度考えてほしいことがあります。

それは、「カード」には「使いやすい環境」とそうでない環境があるということです。

たとえば、「料理が上手い」というカードを持っていたとしても、ビジネスで生きるのはレアケースでしょう。逆に「プログラミング」のスキルを持っていても、IT系の職場・部署に勤めていない人であれば、宝の持ち腐れならぬ「カードの持ち腐れ」になってしまいます。

人は誰でも、何らかのカードを持っています。もし今、自分が「つまらない人」だと思われているとしても、それはあなたが本当につまらない人間であるわけではありません。ただ「ハマっていないだけ」「環境に適合していないだけ」の可能性があるのです。

それを確認するためにも、まずは「自分のカードが何か？」を考えてみることをおすすめします。

（この記事は『天才になれなかった全ての人へ 自分だけの武器が見つかる才能論』に関する特別な書き下ろし原稿です）