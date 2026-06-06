【装蹄師・西内荘コラム】装蹄競技会の思い出と夏競馬への準備

来週の函館開催に向けて馬の移動に続き、北海道シリーズ中に滞在する装蹄師の移動も始まり、はや夏の雰囲気になってきました。そして装蹄所では、蹄鉄を造る練習をするカンカンという音が聞こえてきます。

若手が装蹄競技会に出場するために頑張っているのですが、さかのぼれば私もその経験があります。

初めて競技会に参加したのは19歳の時でしたが、まだ若く、最初は選手選考にも入ってなかったところ、選手の病欠のため補欠だった私が出場することになりました。その頃は日々造鉄をしている時代ですから、競技会のための練習はいらなかったのですが、装蹄、造鉄、装蹄判断の3つの種目の合計点数で競います。

唯一嫌だったのが装蹄判断種目で、学校で習った教科書では農学博士の松葉重雄博士の装蹄療法が正解の時代で、今の時代では間違いだらけの回答が正解でした。初めて出た競技会は装蹄、造鉄の実技はトップだったのですが、判断種目がビリで優勝を逃しました。

これは早く優勝して抜けなければ、間違いを書き続けることになると思い、早く一抜けするため頑張ったこと、今は笑い話だけど真剣に悩んだ思い出です。

簡単な例を挙げると、一般的に競走馬のエビと例えるのは浅屈腱で、蹄角度を起こすとされていたのですが、正解は寝かすのです。もちろん重心のセットバックは必要ですが、この3Dの時代ですから、今昔です。

【武豊日記】函館競馬場 開設130周年への想い

ドゥラエテルノは堅実

土曜阪神。加古川特別のドゥラエテルノは堅実派で、装蹄の感触に表れる方で良く感じました。

東京10Rファムマルキーズは脚捌きが器用な馬で、感触に表れる方。感じが良かったです。

明日、阪神。水無月Sのスマートフォルスは絶好調の時があったのですが除外続きで、調子落ちの前走は度外視してもいいかもしれません。

●6月6日（土）

東京

10R ファムマルキーズ

阪神

5R エコロラーダ

6R レッドフロイデ

10R ドゥラエテルノ

ゴルデールスカー

●6月7日（日）

阪神

3R ウェイヴムーン

4R サマーブリザード

5R スピーディスピン

11R スマートフォルス

12R オーレアミスト

以上が装蹄から感じた好感触馬です。