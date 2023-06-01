新日本プロレス「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」の準決勝が５日高崎大会で行われ、前年度覇者の藤田晃生（２３）がロビー・イーグルス（３６）との盟友対決を制し、決勝戦（７日、大田区）に進出した。

ロビーの足攻めに耐え抜いた藤田は、Ｔｈｒｉｌｌ Ｒｉｄｅで激闘に終止符。準決勝もう１試合はＹＯＨがマスター・ワトを撃破し、昨年大会と同一カードの決勝戦が実現することとなった。

昨年に史上最年少優勝記録を更新し、今大会では追われる立場となった。田口隆祐との公式戦では牘κけ・コントラ・左分け、負けたら即「中分け」デスマッチ瓩鮹嚢圓垢襪覆鼻硬軟織り交ぜた話題も提供。藤田は取材に「話題作りだけをしてやろうなんて気持ちはサラサラないんですけど、作れるものがあるなら全力で作るというのは今年はしていたかなって感じですね。始まる前は『今年のジュニア、どうなるんだ』みたいな雰囲気がちょっと漂っていたと思うんですけど、それを払拭させるのは俺じゃないといけないんで」とジュニアの新しい犂薛瓩箸靴討亮覚をのぞかせた。

だからこそＩＷＧＰジュニアヘビー級王者ＤＯＵＫＩのボイコットには、思うところがあった。「ＤＯＵＫＩじゃなくて、それを許す新日本プロレスと棚橋弘至がムカつきますね。だったら一生ＢＯＳＪ出禁くらいのペナルティーをつけないと、割に合わない。世界中に出たい選手がいて、エントリーされた選手は命削ってやってるのに。ＢＯＳＪがＧ１（クライマックス）より下だなんてみじんも思ってない、むしろ逆に思えるくらいの自信があります。が、会社の対応的にそう思われかねない振る舞いをしているなって」と憤りをあらわにする。

２０２４年のＢＯＳＪで初出場した時からＧ１への対抗心を持っていたという藤田には、連覇を成し遂げて果たしたい使命がある。「会場の規模も含めて、もっと上のレベルに持っていきたいですね。公式戦をやっていてすごく手応えもありますし、必然的にそうなるんじゃないかなと思ってます」。

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