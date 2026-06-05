◆男子プロゴルフツアー メジャー第２戦 ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯 第２日（５日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４３１ヤード、パー７０）

第２ラウンド（Ｒ）が行われ、ツアー２勝の片岡尚之（ＡＣＮ）が１３位で出て３バーディー、１ボギーの６８をマークし、通算４アンダーで首位と１打差の２位に浮上した。

６番パー５（５８８ヤード）は残り２９０ヤードの第２打を“直ドラ”で残り４０ヤードへ運び、１メートルに寄せてバーディー。７番で１つ落としたが、１１番で５メートルを沈め、１７番は残り１６２ヤードから８アイアンで「めっちゃ完璧だった」というスーパーショットで１メートルのベタピンでバーディーを奪った。

２日連続で強風が吹き荒れたメジャーの難コースを制し、４アンダーで決勝Ｒに進出。「２日間よくこの難コースで耐えてる。本当に自分を褒めたい。上空と地上の風が違うことが多くてジャッジが難しかったけど、２日間で２ボギーで抑えられてうまくいった」と手応えを語った。

身長１７１センチと大柄ではない片岡が「新・飛ばし屋」に変身した。平均飛距離は昨季が２８４・７８ヤードで全体６５位だったが、今年は２９８・７６ヤードで１３位と急上昇。今大会初日は３２３・７２ヤードで全体４位をマークした。４月に初出場して予選落ちた海外メジャーのマスターズ出場後「飛距離が全然足りない」と痛感し、意識を変えた。

米国から帰国後、前週まで５戦で予選落ち２度、途中棄権２度と苦戦。「結果がずっと出てなかったけど、あまり落ち込まず、飛距離アップを目指して２〜３か月取り組んできた」。練習時に「めちゃくちゃ振るだけ」と鍛錬を重ね、パワフルなショットを連発している。ボールスピードは時速７〜８マイルほど増え、練習時には最大１７７マイルを計測。昨年は２７０〜２７５ヤードだったキャリーの距離は約２８５ヤードに伸び「うれしい。キャリーで３００ヤードが目標。頑張ればいけると思う」と自信をのぞかせた。

平均パットで２０―２１年と昨年１位に輝いたパット巧者が、ツアー屈指の飛距離という新たな武器を手にした。前週のミズノオープンで今季初めて予選通過（最終成績は２３位）し、今大会は２位で決勝Ｒに臨む。「めちゃくちゃ久しぶり。まだ手探りだけど、アイアンはすごくいい感じで打てているので、ティーショットがフェアウェーをキープできれば勝負になる。２日間、この調子で耐えのゴルフで頑張りたい」。昨年の日本オープンに続くメジャー２冠へ決意を込めた。