「みんなで大家さん」を巡る集団訴訟で出資者84人分総額4億5500万円の出資金を返還するよう命じる判決です。

【写真を見る】『みんなで大家さん』を巡る集団訴訟 出資者84人分の4億5500万円返還命じる判決 大阪地裁

不動産ファンド「みんなで大家さん」は、年利7%の分配金を出資者に払うとうたい、3万7000人以上から2000億円を超える出資を集めました。

しかし、去年7月以降、主力商品の「ゲートウェイ成田」を含むほとんどの商品で分配金の支払いが停止したため、約2500人の出資者が総額232億円あまりの返還を求め、集団提訴しています。

このうち福岡県にある『バナナの苗の栽培施設へ出資する商品』などで満期を迎えているのに出資金が返還されていない原告84人が4億5500万円の返還を求めた裁判で、大阪地裁は5日全額返還を命じる判決を言い渡しました。

一連の集団訴訟での判決は、今年3月の原告3人へ1700万円あまりの返還を命じる判決に続き、今回が2例目でいずれも「みんなで大家さん」に出資金の全額返還を命じる判決が出ています。

