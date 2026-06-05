Ｊ１横浜Ｍは５日、神奈川・横須賀市内のグラウンドで明治安田Ｊ１百年構想リーグプレーオフラウンド第２戦の清水戦（６日、日産）に向け、調整を行った。

明治安田Ｊ１百年構想リーグ限りで、クラブはすでに大島秀夫監督を解任することを発表しており、ＦＷ宮市亮は「クラブが下した決断ではあるが、大島さんがいなかったら、今Ｊ１にマリノスはいないと思うし、すごく感謝している。責任を取るというところで監督が表に立ってしまうが、選手としても責任は感じている。このチームにいるからには、またこのクラブの価値を高められるような働きかけを個人としてはしていきたい」と心境を明かした。

大島監督は長年下部組織やトップチームでクラブを支え、昨年６月にヘッドコーチから監督に昇格。Ｊリーグ発足時から１度も降格経験がない中で、昨季は一時最下位にも沈んでいたクラブの危機を救った。

そんな指揮官との最後の試合に向け、宮市は「難しい状況で大島さんが引き受け、覚悟を持って率いてくれて、残留を勝ち取って今僕らもここにいると思うので、最後は大島さんを送り出したい。サポーターがどんな時でも来てくれるのは、このクラブを愛していて、その愛を持ちながらスタジアムに来てくれているので、選手としては、その愛を返せるようにやるだけだと思う」とラストスパートに決意を込めた。