独特なゲーム性や派手な演出が多くの人を魅了しているパチンコやスロット。それらで遊べるパチンコ店では、多くの人が働いているものの内情を語る人は少なく、一体どんな職場でどんな仕事をしているのか興味がある人は多いだろう。



【画像】理想の彼氏に最も重視すること

例えば、他の一般企業では職場内での結婚もあり得る話だが、パチンコ店でも職場内恋愛や結婚はあるのだろうか。大手パチンコ店の正社員として7年以上働いていた経験がある杉本努さんに話を聞いた。



ー杉本さんが働いていたパチンコ店ではどれくらい職場恋愛カップルがいましたか？



多い時には1年間で4組もの従業員カップルが誕生していました。職場恋愛と考えればかなり多い部類だと考えます。



ー職場恋愛が多かった理由はなぜでしょうか？



職場恋愛が多かった理由のひとつは、男女のスタッフが同じ社員寮で生活していたことです。寮は3階建てで、1階と2階が男性スタッフ、3階が女性スタッフのフロアとして分けられていました。



社内の取り決めで、男性スタッフが3階に立ち入ることは禁止されていました。しかし週1回程度しか休みのない激務が続く中で、信頼関係が深まったことやストレス発散も兼ねた交流として、男女ともにスタッフ同士で遊ぶことも多くなり、その流れから自然と交際スタートするケースが多かったです。



カップルが増えるだけなら問題ないのですが、社員同士の恋愛トラブルが相次いだことから、社内の風紀が乱れて問題視されるようになりました。また、会社のルールとして「社員同士の恋愛は禁止」だったのにこの状況になったことも驚きですよね。



また、これが最大の理由かもしれませんが、パチンコ店で働くスタッフにはパチンコ好きが高じて入社した人が男女問わず多くいます。そのため、休日に同僚同士でパチンコ店へ出かけることも多く、そこから恋愛に発展するケースも珍しくありませんでした。



実際に、休日にパチンコ店へ立ち寄ると、店公認のカップルが仲良く隣同士でスロットを楽しんでいる光景を何度も目にしました。共通の趣味があることで自然と会話が弾み、距離が縮まりやすいのだと思います。



ー実際どんな恋愛事情があったのでしょうか？



例えば、元警察官という経歴を持つ男性社員は、中途採用で入社した女性社員と寮内で親密な関係になり、最終的に妊娠・入籍という結果になりました。この男性社員はルール違反の罰則として他店舗へ異動となり、女性社員は退職してしまいます。



他にも、リーダー候補だった男性社員が同僚の女性社員と秘密裏に交際していたのですが、女性社員が妊娠したことにより、この交際が発覚したということもありました。店長からは「人間のクズだ！」など厳しい言葉で叱責を受け、最終的に2人とも退職してしまったのです。



ただトラブルになったケースはごく少数で、多くの場合は公私を区別した上で交際しているカップルがほとんどです。なので、パチンコが好きなのに出会いがないと悩んでいる方には、パチンコ店への就職が思わぬ出会いのきっかけになるかもしれませんね。



●杉本努（すぎもと・つとむ） パチンコライター

富山県在住のライター。貴金属・ブランド査定にも精通しており、店舗運営をしつつパチンコ実践＆記事執筆で活躍中。



（よろず～ニュース特約ライター・夢書房）