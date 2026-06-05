土曜（6日）は、北日本と九州南部で雨が降るでしょう。日曜（7日）は、東海〜西日本の広範囲で雨となり、大雨のところもありそうです。

■全国天気（5日予報）

北海道・東北日本海側・北陸では、青空が広がるでしょう。東北太平洋側は、雲の多いすっきりしない天気が続きそうです。関東は午前中に晴れ間があっても、午後は再び雲が広がりそうです。東海は雲がとれにくく、三重では昼頃まで雨が残りそうです。近畿・中国・四国では、朝は雨のところがあり、日中もくもり空が続くでしょう。九州は北部を中心に晴れる見込みです。

■全国気温（5日予想）

東北日本海側・北陸では7月並みの陽気のところがあるでしょう。関東南部・東海では5月中旬並みの気温となりそうです。

【予想最高気温・前日差・季節感覚】

札幌 23℃（-2）6月下旬

秋田 27℃（＋1）7月中旬

仙台 19℃（-4）5月上旬

新潟 28℃（＋1）7月中旬

金沢 27℃（＋2）6月下旬

東京 23℃（-1）5月中旬

名古屋 25℃（＋1）5月中旬

大阪 26℃（-1）5月下旬

高知 27℃（＋1）平年並み

福岡 27℃（＋4）6月中旬

鹿児島 30℃（＋5）7月上旬

■週間予報

来週中頃にかけて、晴れる日よりもくもりや雨の日が多いでしょう。6日（土）は、北日本でひと雨ありそうです。北陸・九州北部は青空が広がる見込みです。関東・東海・近畿・中国・四国では、雲が多いものの晴れ間もありそうです。九州北部は晴れるでしょう。九州南部の天気は下り坂で夕方から雨が降り出しそうです。

7日（日）は、北日本・東日本はくもり空のところが多いでしょう。西日本は広い範囲で雨や雷雨となり、太平洋側では大雨のところもあるでしょう。8日（月）は、全国的に雨となりそうです。

（気象予報士 平井史生）