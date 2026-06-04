TBS系『バレーボールネーションズリーグ2026』×アニメ『ハイキュー!!』がコラボ！
7月8日から『バレーボールネーションズリーグ2026』が大阪で開幕。TBS系では日本ラウンド男女全試合を放送する（※BS‐TBSでは6月4日からスタートする海外ラウンドの日本戦男女全試合を放送）。このたび、『バレーボールネーションズリーグ2026』とアニメ『ハイキュー!!』のスペシャルコラボが決定。日向翔陽・星海光来の描きおろしビジュアルやプレーコラボ動画、ポジション診断などコラボ企画が発表された。
【写真】Production I.Gによる『バレーボールネーションズリーグ2026』のための描きおろしビジュアル
今年開催されるバレーボールの大会で唯一の世界大会となる本大会には、昨年“日本バレーボール史上初の兄妹での同時キャプテン”として注目を集めた石川祐希、真佑率いる男女日本代表が世界の強豪国に挑戦。“男女ともにメダル、再び。”をテーマに、男女全試合の熱戦を連日生中継する。
『ハイキュー!!』は古舘春一によるバレーボールに青春を捧げる高校生たちの熱い情熱と成長を描いた大人気スポーツ漫画。テレビアニメシリーズが2020年までにシリーズ第4期まで制作・放送され、2024年に公開された『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』は全世界興行収入200億円を突破し、大ヒットを記録した。
2027年には続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』とスペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」の公開が決定しているなど、ますます注目を集めている本作が『バレーボールネーションズリーグ』とコラボするのは今年で3度目。
2024年、2025年にもコラボビジュアルやコラボ動画などを展開し、大きな反響があった本施策だが、3度目となる今回はProduction I.Gによる『バレーボールネーションズリーグ2026』のための描きおろしビジュアルが登場。日向翔陽と星海光来の躍動感あふれるアタック姿が印象的な本ビジュアル。小柄な彼らが“頂”を目指し奮闘する姿は、外国人選手と比べて体格の小さな選手が多い日本代表がメダルを懸けて世界と戦う姿にもリンクしている。そんな日本代表選手たちの雄姿を『ハイキュー!!』キャラクターたちと共に応援したい。
さらに、6月中旬から順次、アニメ『ハイキュー!!』×バレーボール日本代表選手“プレーコラボ動画”を公開することが決定。アニメ『ハイキュー!!』で描かれた熱いプレーの数々と日本代表選手たちが実際に試合で行ってきたプレーシーンがリンクしている様子をスペシャルコラボ映像として届ける。アニメで描かれた“神業プレー”が日本代表選手たちによってリアルに体現されているコラボ映像に期待が高まる。
また、10問の質問に答えると、自分の性格に合ったバレーボールポジションタイプがわかるという特別施策「バレーボールポジション診断」も公開。診断結果画面で、各ポジションの主な日本代表選手と共に「ハイキュー!!」キャラクターを紹介する。自分の性格タイプから導き出されるポジションは一体どこなのか？
『バレーボールネーションズリーグ2026』は、TBS系にて7月8日からの日本ラウンド全試合を生中継。BS‐TBSにて6月4日からの海外ラウンドの日本戦男女全試合を放送。
『バレーボールネーションズリーグ2026』日本戦日程は以下の通り。
【『バレーボールネーションズリーグ2026』日本戦日程】
■『バレーボールネーションズリーグ2026』日本戦日程
※応援サポーターはTBS系の放送のみ出演
【海外ラウンド（BS-TBSで放送）】
※時間は放送開始時間
「女子・第1週@カナダラウンド」
6月4日19時30分〜 日本vsフランス
6月6日21時〜 日本vsウクライナ
6月7日20時〜 日本vsドイツ
6月8日21時〜 日本vsカナダ
「男子・第1週@中国ラウンド」
6月10日20時54分〜 日本vsウクライナ
6月12日20時54分〜 日本vsポーランド
6月13日21時〜 日本vs中国
6月14日20時54分〜 日本vsスロベニア
「女子・第2週@フィリピンラウンド」
6月17日20時54分〜 日本vsセルビア
6月19日20時54分〜 日本vsチェコ
6月20日20時54分〜 日本vsドミニカ共和国
6月21日20時54分〜 日本vsイタリア
「男子・第2週＠フランスラウンド」
6月24日20時24分〜 日本vsセルビア
6月27日21時〜 日本vsイラン
6月28日21時〜 日本vsアメリカ
6月29日21時〜 日本vsフランス
【日本ラウンド（TBS系で生中継）】
※放送時間未定のため試合開始時間を記載
「女子・第3週@Asueアリーナ大阪」
7月8日19時20分〜 日本vsブラジル
7月9日19時20分〜 日本vsタイ
7月11日19時20分〜 日本vsトルコ
7月12日19時20分〜 日本vsポーランド
「男子・第3週＠Asueアリーナ大阪」
7月15日19時20分〜 日本vsイタリア
7月16日19時20分〜 日本vsカナダ
7月17日19時20分 日本vsベルギー
7月19日19時20分 日本vsアルゼンチン
今年開催されるバレーボールの大会で唯一の世界大会となる本大会には、昨年“日本バレーボール史上初の兄妹での同時キャプテン”として注目を集めた石川祐希、真佑率いる男女日本代表が世界の強豪国に挑戦。“男女ともにメダル、再び。”をテーマに、男女全試合の熱戦を連日生中継する。
『ハイキュー!!』は古舘春一によるバレーボールに青春を捧げる高校生たちの熱い情熱と成長を描いた大人気スポーツ漫画。テレビアニメシリーズが2020年までにシリーズ第4期まで制作・放送され、2024年に公開された『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』は全世界興行収入200億円を突破し、大ヒットを記録した。
2027年には続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』とスペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」の公開が決定しているなど、ますます注目を集めている本作が『バレーボールネーションズリーグ』とコラボするのは今年で3度目。
2024年、2025年にもコラボビジュアルやコラボ動画などを展開し、大きな反響があった本施策だが、3度目となる今回はProduction I.Gによる『バレーボールネーションズリーグ2026』のための描きおろしビジュアルが登場。日向翔陽と星海光来の躍動感あふれるアタック姿が印象的な本ビジュアル。小柄な彼らが“頂”を目指し奮闘する姿は、外国人選手と比べて体格の小さな選手が多い日本代表がメダルを懸けて世界と戦う姿にもリンクしている。そんな日本代表選手たちの雄姿を『ハイキュー!!』キャラクターたちと共に応援したい。
さらに、6月中旬から順次、アニメ『ハイキュー!!』×バレーボール日本代表選手“プレーコラボ動画”を公開することが決定。アニメ『ハイキュー!!』で描かれた熱いプレーの数々と日本代表選手たちが実際に試合で行ってきたプレーシーンがリンクしている様子をスペシャルコラボ映像として届ける。アニメで描かれた“神業プレー”が日本代表選手たちによってリアルに体現されているコラボ映像に期待が高まる。
また、10問の質問に答えると、自分の性格に合ったバレーボールポジションタイプがわかるという特別施策「バレーボールポジション診断」も公開。診断結果画面で、各ポジションの主な日本代表選手と共に「ハイキュー!!」キャラクターを紹介する。自分の性格タイプから導き出されるポジションは一体どこなのか？
『バレーボールネーションズリーグ2026』は、TBS系にて7月8日からの日本ラウンド全試合を生中継。BS‐TBSにて6月4日からの海外ラウンドの日本戦男女全試合を放送。
『バレーボールネーションズリーグ2026』日本戦日程は以下の通り。
【『バレーボールネーションズリーグ2026』日本戦日程】
■『バレーボールネーションズリーグ2026』日本戦日程
※応援サポーターはTBS系の放送のみ出演
【海外ラウンド（BS-TBSで放送）】
※時間は放送開始時間
「女子・第1週@カナダラウンド」
6月4日19時30分〜 日本vsフランス
6月6日21時〜 日本vsウクライナ
6月7日20時〜 日本vsドイツ
6月8日21時〜 日本vsカナダ
「男子・第1週@中国ラウンド」
6月10日20時54分〜 日本vsウクライナ
6月12日20時54分〜 日本vsポーランド
6月13日21時〜 日本vs中国
6月14日20時54分〜 日本vsスロベニア
「女子・第2週@フィリピンラウンド」
6月17日20時54分〜 日本vsセルビア
6月19日20時54分〜 日本vsチェコ
6月20日20時54分〜 日本vsドミニカ共和国
6月21日20時54分〜 日本vsイタリア
「男子・第2週＠フランスラウンド」
6月24日20時24分〜 日本vsセルビア
6月27日21時〜 日本vsイラン
6月28日21時〜 日本vsアメリカ
6月29日21時〜 日本vsフランス
【日本ラウンド（TBS系で生中継）】
※放送時間未定のため試合開始時間を記載
「女子・第3週@Asueアリーナ大阪」
7月8日19時20分〜 日本vsブラジル
7月9日19時20分〜 日本vsタイ
7月11日19時20分〜 日本vsトルコ
7月12日19時20分〜 日本vsポーランド
「男子・第3週＠Asueアリーナ大阪」
7月15日19時20分〜 日本vsイタリア
7月16日19時20分〜 日本vsカナダ
7月17日19時20分 日本vsベルギー
7月19日19時20分 日本vsアルゼンチン