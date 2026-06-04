■ニューアルバム『I AM HERO』

2026年6月10日(水)発売

予約リンク：https://hirojimiyamoto.lnk.to/2026_album_cd

【初回限定「Birthday Concert 最高の日、最高の時」盤(CD＋Blu-ray)】\9,000＋税

・＜〜50代最後のBirthday Live〜 最高の日、最高の時 at ぴあアリーナMM 2025年6月12日＞フル収録したBlu-rayとCD『I AM HERO』の2枚組

【初回限定「俺と、友だち」盤(CD＋Blu-ray)】\9,000＋税

・＜宮本浩次 俺と、友だち at 武道館 2025年10月27日＞をフル収録したBlu-rayとCD『I AM HERO』の2枚組

【通常盤(CD)】￥3,300＋税

▼CD収録曲

00.さあ、出かけよう！

01.over the top

(TVアニメ『トリリオンゲーム』第2クール オープニングテーマ)

02.I love人生！

(テレビ朝日系2026年4月期火曜9時枠新ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』主題歌)

03.かなりニュールネッサンスなnew dayよ！

04.零地点Bomb

05.風と私の物語

06.close your eyes

(TBS系『news23』エンディングテーマ)

07.feel so fine

08.Today - 胸いっぱいの愛を -

(フジテレビ4月期火9ドラマ『人事の人見』主題歌)

09.哀愁につつまれて

10.生きているから

11.I AM HERO

(映画『爆弾』主題歌)

12.愛を抱きしめろ



▼Blu-ray収録内容 ※初回限定「Birthday Concert 最高の日、最高の時」盤

冬の花 / ハロー人生!! / TEKUMAKUMAYAKON / 化粧 / 異邦人 / 夜明けのうた / 今宵の月のように / 悲しみの果て / あなた / Woman “Wの悲劇”より / ロマンス / passion / 昇る太陽 / ハレルヤ / 俺たちの明日 / over the top / close your eyes / Fight! Fight! Fight! / コールアンドレスポンス / rain -愛だけを信じて- / P.S. I love you / Today - 胸いっぱいの愛を- / オレを生きる / サムライ / 哀愁につつまれて



▼Blu-ray収録内容 ※初回限定「俺と、友だち」盤

over the top / 明日を行け / 悲しみの果て / 夜明けのうた / 凡人−散歩き− / サラリサラサラリ / It’s only lonely crazy days / Do you remember？ / OH YEAH！(ココロに花を) / Hello. I love you / ジョニィへの伝言 / 風 / 風と私の物語 / 哀愁につつまれて / close your eyes / 今宵の月のように / 昇る太陽 / ハレルヤ / ガストロンジャー / I AM HERO / 冬の花 / rain −愛だけを信じて− / P. S. I love you / First Love

▼店舗特典(全6種)

・UNIVERSAL MUSIC STORE：A4サイズペーパーファイル

・タワーレコード：A2サイズポスター

・ローソンHMV：スマホサイズステッカー

・楽天ブックス：A4サイズクリアファイル

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・その他拠点店：ポストカード