宮本浩次、アルバム『I AM HERO』発売記念YouTube生配信を実施
宮本浩次が6月10日、ニューアルバム『I AM HERO』をリリースする。その発売記念企画としてYouTube生配信を実施することが決定した。
「宮本浩次のYouTuber大作戦！」と題したYouTube生配信は6月5日正午より。YouTube生配信は4年半ぶりとなる。
■ニューアルバム「I AM HERO」発売記念企画「宮本浩次のYouTuber大作戦！」
配信日時：2026年6月5日(金)12:00〜
配信URL： https://youtube.com/live/REZH89Onq4E
■ニューアルバム『I AM HERO』
2026年6月10日(水)発売
予約リンク：https://hirojimiyamoto.lnk.to/2026_album_cd
【初回限定「Birthday Concert 最高の日、最高の時」盤(CD＋Blu-ray)】\9,000＋税
・＜〜50代最後のBirthday Live〜 最高の日、最高の時 at ぴあアリーナMM 2025年6月12日＞フル収録したBlu-rayとCD『I AM HERO』の2枚組
【初回限定「俺と、友だち」盤(CD＋Blu-ray)】\9,000＋税
・＜宮本浩次 俺と、友だち at 武道館 2025年10月27日＞をフル収録したBlu-rayとCD『I AM HERO』の2枚組
【通常盤(CD)】￥3,300＋税
▼CD収録曲
00.さあ、出かけよう！
01.over the top
(TVアニメ『トリリオンゲーム』第2クール オープニングテーマ)
02.I love人生！
(テレビ朝日系2026年4月期火曜9時枠新ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』主題歌)
03.かなりニュールネッサンスなnew dayよ！
04.零地点Bomb
05.風と私の物語
06.close your eyes
(TBS系『news23』エンディングテーマ)
07.feel so fine
08.Today - 胸いっぱいの愛を -
(フジテレビ4月期火9ドラマ『人事の人見』主題歌)
09.哀愁につつまれて
10.生きているから
11.I AM HERO
(映画『爆弾』主題歌)
12.愛を抱きしめろ
▼Blu-ray収録内容 ※初回限定「Birthday Concert 最高の日、最高の時」盤
冬の花 / ハロー人生!! / TEKUMAKUMAYAKON / 化粧 / 異邦人 / 夜明けのうた / 今宵の月のように / 悲しみの果て / あなた / Woman “Wの悲劇”より / ロマンス / passion / 昇る太陽 / ハレルヤ / 俺たちの明日 / over the top / close your eyes / Fight! Fight! Fight! / コールアンドレスポンス / rain -愛だけを信じて- / P.S. I love you / Today - 胸いっぱいの愛を- / オレを生きる / サムライ / 哀愁につつまれて
▼Blu-ray収録内容 ※初回限定「俺と、友だち」盤
over the top / 明日を行け / 悲しみの果て / 夜明けのうた / 凡人−散歩き− / サラリサラサラリ / It’s only lonely crazy days / Do you remember？ / OH YEAH！(ココロに花を) / Hello. I love you / ジョニィへの伝言 / 風 / 風と私の物語 / 哀愁につつまれて / close your eyes / 今宵の月のように / 昇る太陽 / ハレルヤ / ガストロンジャー / I AM HERO / 冬の花 / rain −愛だけを信じて− / P. S. I love you / First Love
▼店舗特典(全6種)
・UNIVERSAL MUSIC STORE：A4サイズペーパーファイル
・タワーレコード：A2サイズポスター
・ローソンHMV：スマホサイズステッカー
・楽天ブックス：A4サイズクリアファイル
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・その他拠点店：ポストカード
関連リンク
◆アルバム『I AM HERO』特設サイト
◆宮本浩次 オフィシャルサイト
◆宮本浩次 オフィシャルX
◆宮本浩次 オフィシャルInstagram
◆宮本浩次 オフィシャルYouTubeチャンネル