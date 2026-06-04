ヒカル、交際中「日プ女子」加藤神楽は「お金目当てなんじゃ？」の声にアンサー
【モデルプレス＝2026/06/04】YouTuberのヒカルが6月3日、交際中のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤神楽とともにYouTubeチャンネルに出演。様々な質問に回答した。
【写真】ヒカル＆「日プ」美女、YouTubeで惚気全開ラブラブな様子
この日は、“ヒカルと加藤の全てを知っている”というYouTuber・エミリンも迎えて3人でトークを展開。エミリンから「芸能界の憧れとかはあったわけじゃないですか？今はもう1回やりたいとかないんですか？」と聞かれた加藤は「ないです、ないです。めっちゃ嫌いですそういうの」と返答した。この回答を受け、エミリンが驚くと「インフルエンサーとかめっちゃ嫌いなんですよ。自分がやるのが苦手で、自分から発信するのが超嫌いです」と理由を説明。加藤は「アイドルだけはなりたかったんですけど」としながらも「モデルとかそっち系にはなりたいと思ったことはないですね」と話し、エミリンに「ガッツリ活動したいとかYouTuberなりたいとかもうゼロですか？」と聞かれると「願望はないですね」と打ち明けていた。
「ヒカルさんの1番好きなところ教えてください」という質問には「いいなと思った部分は金銭感覚がおかしくない。言葉できちんと感謝の気持ちを伝えてくれて、笑わせてくれて、変なこだわりとかもない。ハク（※加藤の長男の名前）のことを気にかけてくれて、神楽のこと大好きで、プライベートの時は基本静かで落ち着いてて大好き。あと顔がかっこいいし、背も私の好みで器大きいし、良い香りだし、甘えてくるのも可愛いし、考え方も筋が通ってて素敵」とヒカルの好きなところをいくつも挙げた。エミリンは「すごい大好きなんだなっていうのが伝わりました」とリアクションし「大好きなんですね？」と尋ねると、加藤は照れながら頷いていた。
また、ヒカルは「『お金目当てなんじゃないか？』みたいに言われるけど、お金目当てやったら多分、個人でSNSをやっていると思う。だってそっちの方が得じゃない？でも、そういうのではないから」とコメントしていた。
加藤は2025年7月に自身のInstagramを通じて結婚をしたこと、同年3月に第1子男児を出産していたことを報告。2026年3月にヒカルのYouTubeチャンネルで交際・同棲を発表。ヒカルと出会った時にはシングルマザーであったことも明かした。（modelpress編集部）
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◆加藤神楽「芸能界は目指す？」の質問に回答
この日は、“ヒカルと加藤の全てを知っている”というYouTuber・エミリンも迎えて3人でトークを展開。エミリンから「芸能界の憧れとかはあったわけじゃないですか？今はもう1回やりたいとかないんですか？」と聞かれた加藤は「ないです、ないです。めっちゃ嫌いですそういうの」と返答した。この回答を受け、エミリンが驚くと「インフルエンサーとかめっちゃ嫌いなんですよ。自分がやるのが苦手で、自分から発信するのが超嫌いです」と理由を説明。加藤は「アイドルだけはなりたかったんですけど」としながらも「モデルとかそっち系にはなりたいと思ったことはないですね」と話し、エミリンに「ガッツリ活動したいとかYouTuberなりたいとかもうゼロですか？」と聞かれると「願望はないですね」と打ち明けていた。
◆「交際はお金目当て？」の声をヒカルがバッサリ
「ヒカルさんの1番好きなところ教えてください」という質問には「いいなと思った部分は金銭感覚がおかしくない。言葉できちんと感謝の気持ちを伝えてくれて、笑わせてくれて、変なこだわりとかもない。ハク（※加藤の長男の名前）のことを気にかけてくれて、神楽のこと大好きで、プライベートの時は基本静かで落ち着いてて大好き。あと顔がかっこいいし、背も私の好みで器大きいし、良い香りだし、甘えてくるのも可愛いし、考え方も筋が通ってて素敵」とヒカルの好きなところをいくつも挙げた。エミリンは「すごい大好きなんだなっていうのが伝わりました」とリアクションし「大好きなんですね？」と尋ねると、加藤は照れながら頷いていた。
また、ヒカルは「『お金目当てなんじゃないか？』みたいに言われるけど、お金目当てやったら多分、個人でSNSをやっていると思う。だってそっちの方が得じゃない？でも、そういうのではないから」とコメントしていた。
加藤は2025年7月に自身のInstagramを通じて結婚をしたこと、同年3月に第1子男児を出産していたことを報告。2026年3月にヒカルのYouTubeチャンネルで交際・同棲を発表。ヒカルと出会った時にはシングルマザーであったことも明かした。（modelpress編集部）
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