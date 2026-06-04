『ナゾトレMAXXX』（フジテレビ系）の公式SNSで、阿部亮平（Snow Man）と藤原丈一郎（なにわ男子）の動画が公開され、注目を集めている。

【写真＆動画】阿部亮平＆藤原丈一郎の収録後トーク／阿部亮平『ナゾトレMAXXX』過去オフショット

■阿部亮平＆藤原丈一郎、和やかトーク

公開されたのは、6月4日放送の『ナゾトレMAXXX』の収録後トーク。

阿部は、グレーのストライプジャケットに黒シャツを合わせた落ち着きのある装いで登場。シャツには白のデザインが大胆に入り、シックな中にも個性を感じさせる着こなしを見せている。

一方の藤原は、淡いブルーグレーのジャケットに黒のシアートップス、白シャツをレイヤードした爽やかなスタイル。やわらかな色味のコーディネートが、親しみやすい雰囲気を引き立てている。

阿部が「楽しかったね」と語りかけると、藤原は「そうですね。チームがいい空気感でできましたね」と笑顔でコメント。

番組に登場したアイテムのなかで気になったものについて語り合い、最後はふたりで番組おなじみの手をクロスさせたポーズを決めた。

■ふたりの“ややこしい”関係性も明かす

また、別の動画では、ふたりの関係性についてもトーク。事務所に入ったのは藤原丈一郎が先だが、デビューは阿部の方が早いという“ややこしい”先輩後輩関係を明かした。

SNSでは「ふたりで画角に収まるためにキュってなってる」「共演うれしい」「阿部ちゃん背高い」「めずらしい組み合わせ」「推しと推しのコラボ最高」「かわいすぎる」「雰囲気めっちゃいい」「美人がふたり」といった声が寄せられている。