Stray Kidsフィリックスが金髪ロングを卒業！？ボブ風新ヘア公開に「髪切った！？」「可愛すぎる」「美人に磨きがかかってる」と大反響

【動画】サラストボブ風ヘアで踊るスキズ・フィリックス【写真】アップバング×ロングのワイルドな表情／最近はサイドの髪を耳にかけたロングヘアだった（2本）

Stray Kids（ストレイキッズ）のSNSが更新。メンバーのFelix（フィリックス）のダンス動画が公開され、短くなった髪型に注目が集まっている。

■スキズ・フィリックスのサラストヘアが跳ねるダンス動画が公開

しばらく金髪のロングヘアが定着していたフィリックス。今回公開された動画では、サイドの髪をすっきりと顎あたりまでカットし、クロムハーツのパーカーにジャージを合わせたオールブラックコーデで登場した。

フィリックスは、DJ Scuffの「Chiki Sha」の軽快なリズムに乗せて、腕を動かし足を入れ替えながら、左右に軽やかにジャンプ。その動きに合わせて短くなった髪がぴょんぴょんと跳ね、躍動感と愛らしさを感じさせる。鼻をつまみ、もう片方の腕をくねらせるユニークな振り付けを見せたあと、最後は口を尖らせながらカメラに手を差し出し、クールな視線を送った。

ジャンプした際には首の後ろからも髪がのぞいており、襟足は長いままのようにも見えるものの、正面からの印象はまるでボブカット。これまでのロングヘアとのギャップも注目を集めている。

SNSでは「ピリちゃん髪切った！？」「ちょっとボブっぽくて最高」「髪型可愛いー！」「なんでそんなサラッサラなの」「真顔で踊ってるのじわる」「美人に磨きがかかってる」など、大きな反響を集めている。

■金髪ロング×アップバングでワイルドな表情のフィリックスも

なお、Stray Kidsの日本公式SNSには、7月1日発売のLIVE Blu-ray『Stray Kids World Tour』のソロビジュアルも公開。こちらでは、フィリックスは真っ赤な衣装に金髪ロングヘアを耳にかけたアップバングスタイルで登場し、鋭い眼差しを披露している。