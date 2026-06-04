笠井信輔アナ、元女子アナ妻と結婚記念日 夫婦水入らず2ショット公開
フリーアナウンサーの笠井信輔が3日にInstagramを更新。元テレビ東京アナウンサーの妻・茅原ますみとの結婚記念日を報告した。
【写真】笠井信輔、20年前の教え子との2ショット
笠井が「昨日6月2日は結婚記念日」と投稿したのは茅原との2ショット。複数公開されている写真には、レストランで記念日を過ごす笑顔の2人が収められている。投稿の中で笠井は「36年、山あり谷あり色々ありました」と振り返っている。
この投稿にファンからは「いつまでも仲良くお幸せに」「我々、夫婦の見本です！」「憧れのご夫婦です」などの声が集まっている。
■笠井信輔（かさい しんすけ）
1963年4月12日生まれ。1987年に早稲田大学を卒業後、フジテレビにアナウンサーとして入社。『とくダネ！』をはじめ、さまざまな情報番組に出演し、東日本大震災の際には民放関係者として最初に被災地入りし、生中継で現地の様子を伝えた。2019年9月にフリーアナウンサーへ転身するが、2ヵ月後に血液のがんである悪性リンパ腫と判明。4ヵ月半にわたる入院・治療を経て「完全寛解」となり、現在はテレビ、ラジオに加え、講演活動やがんに関する知識の普及活動など幅広く活躍している。
引用：「笠井信輔」Instagram（＠shinsuke.kasai）
【写真】笠井信輔、20年前の教え子との2ショット
笠井が「昨日6月2日は結婚記念日」と投稿したのは茅原との2ショット。複数公開されている写真には、レストランで記念日を過ごす笑顔の2人が収められている。投稿の中で笠井は「36年、山あり谷あり色々ありました」と振り返っている。
この投稿にファンからは「いつまでも仲良くお幸せに」「我々、夫婦の見本です！」「憧れのご夫婦です」などの声が集まっている。
1963年4月12日生まれ。1987年に早稲田大学を卒業後、フジテレビにアナウンサーとして入社。『とくダネ！』をはじめ、さまざまな情報番組に出演し、東日本大震災の際には民放関係者として最初に被災地入りし、生中継で現地の様子を伝えた。2019年9月にフリーアナウンサーへ転身するが、2ヵ月後に血液のがんである悪性リンパ腫と判明。4ヵ月半にわたる入院・治療を経て「完全寛解」となり、現在はテレビ、ラジオに加え、講演活動やがんに関する知識の普及活動など幅広く活躍している。
引用：「笠井信輔」Instagram（＠shinsuke.kasai）