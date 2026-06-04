VISTAL VISION株式会社は、Polaroid（ポラロイド）のインスタントカメラ「Polaroid Go Generation 3」を6月5日（金）に発売する。販売価格は1万6,880円。

世界最小を謳うアナログインスタントカメラ「Polariod Go」の新製品。Polaroidフィルムのテイストはそのままに、小サイズのフォーマット「Polaroid Goフィルム」でプリントできる。コンパクトなボディにセルフィーミラー、セルフタイマー、二重露光モードなどを搭載している。

今世代では光学システムを改良し、より高性能なフラッシュを搭載した。友人とのセルフィーも美しく撮影できるよう、近距離撮影性能の最適化に注力したという。

カラーバリエーションは、White、Black、Purple、Light Blue、Tealの5色。

レンズ：ポリカーボネート製固定焦点レンズ 焦点距離：63.75mm 視野：水平38°/垂直38.8° 絞り：F14.4/F32 シャッタースピード：1/500～1秒 フラッシュ：真空放電管式 バッテリー：リチウムイオンバッテリー内蔵 外形寸法：115×116×66mm 重量：325g 付属品：USB Type-C充電ケーブル（1.2m）、ハンドストラップ、クイックスタートガイド