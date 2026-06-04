古川雄輝＆ゲンジブ長野凌大W主演！ BLコミック『普通の恋愛』実写ドラマ化
古川雄輝と「原因は自分にある。」の長野凌大がダブル主演するドラマ『普通の恋愛』がCBCテレビ・BS朝日ほかにて7月2日より順次放送されることが決定。コメント、ティザービジュアルが到着した。
【写真】古川雄輝＆ゲンジブ長野凌大の役ソロビジュアル
原作は、SNS総フォロワー数約40万人を誇る人気漫画家・直正也が描くキャラクターたちが抱える内面的な葛藤や、ごく普通の日常に焦点を当てたBL作品。現実的な課題に悩みながらも、互いに寄り添い成長する姿を描いた等身大のラブストーリーだ。
会社では上司と部下の関係である文原一良（ふみはら・いちろう）と東慶伊（ひがし・けい）。一良は、過去のトラウマから「誰かと共に生きる未来など来ない」と周囲と深く関わることを避け、自分だけの穏やかな日常を守り続けていた。一方で慶伊も、人に恋愛感情を抱かないことを自認し、恋とは無縁の生活を送っていた。
一良を社会人として尊敬していた慶伊は、映画という共通の趣味をきっかけに仕事以外の時間も共にするようになる。それ以上の進展は意識していなかった慶伊だったが、ある日、酒の力を借りた一良から同性愛者であることを告白される。
「引かないっすよ。絶対に」と答える慶伊。付き合うことになったふたりだが、交際から1年―。「なぜ12歳も年上で、さらに同性の自分が付き合えるのか」「本当に恋人として自分のことを好きなのか」と、一良は慶伊の気持ちに確信を持てずにいた。「普通」とは何か、不器用なふたりが自分たちにとっての幸せを見つけ出すまでを描いたドラマとなっている。
古川が演じるのは、過去に深いトラウマを抱える36歳の同性愛者・文原一良。繊細な佇まいで、社会との隔たりを感じながらも折り合いをつけてきた心優しい男性を体現する。
長野が演じるのは、24歳の東慶伊。これまで恋を知らずに生きてきたなか、一良との交際をきっかけに気持ちの変化と向き合うようになる年下彼氏役に挑む。
古川は「皆様に素敵な作品をお届けできるよう、キャスト及びスタッフの皆様と共に、これからの撮影に全力で尽力していきたいと思っております」とコメント。
長野は「原作ファンの皆さまにも、このドラマをきっかけにこの作品に触れる方にも、丁寧に届けられるよう精一杯演じます。宜しくお願い致します」と意気込んでいる。
原作者の直正也は「実写化に伴い、漫画とは変わってる部分もありますが、実写に適した表現や魅力が正しく伝わる表現になっていると個人的に思っていますので、今まで応援していただいてる読者様にも楽しんでいただける内容になっていると思います。そして新しく作品に触れる方にも楽しんでいただけると思っておりますので是非ご覧ください」と言葉を寄せている。
なお、TVer・FODでの配信も決定している（TVerで無料見逃し配信はBS朝日での放送終了後）。
ドラマ『普通の恋愛』は、CBCテレビにて毎週木曜7月2日より24時58分、MBSにて7月2日より毎週木曜26時29分（初回は27時30分）、BS朝日にて7月6日より毎週月曜22時54分、TOKYO MXにて7月10日より毎週金曜26時放送。
古川、長野、原作者のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■文原一良役：古川雄輝
この度、主演を務めさせて頂くことになり大変光栄に思っております。
穏やかで優しく、自身が同性愛者である事への悩みや葛藤のある主人公を演じさせて頂きます。
人それぞれの価値観や恋愛観が存在する中、「普通」の基準を改めて考えさせられる作品となります。皆様に素敵な作品をお届けできるよう、キャスト及びスタッフの皆様と共に、これからの撮影に全力で尽力していきたいと思っております。
■東慶伊役：長野凌大（原因は自分にある。）
この度、ドラマ「普通の恋愛」に東慶伊役として出演させていただくことになりました。長野凌大です。
僕が演じる“東慶伊”という人物は、一見すると淡々として地頭が良いように感じますが、実は不器用な優しさを持つ愛情深い人間です。
誰かのことを好きになったり何かに没頭することができなかった慶伊は、ふみさんとの出会いがきっかけに恋愛観や大切にするもの、それらが変化していきます。
様々な葛藤をふみさんをはじめとした周りの人間関係を通して乗り超えていく慶伊のことを温かく見守っていただけると嬉しいです。
原作ファンの皆さまにも、このドラマをきっかけにこの作品に触れる方にも、丁寧に届けられるよう精一杯演じます。宜しくお願い致します。
■『普通の恋愛』原作者：直正也
実写化のお話をいただいた時は驚きました。「普通の恋愛」は自主連載作品だったので、単行本がなく、同人誌と電子書籍のみで出している作品です。そういう作品がこんなふうにメディア化ができたのは色んな方々の協力があってこそです。大変感謝しております。
実写化に伴い、漫画とは変わってる部分もありますが、実写に適した表現や魅力が正しく伝わる表現になっていると個人的に思っていますので、今まで応援していただいてる読者様にも楽しんでいただける内容になっていると思います。そして新しく作品に触れる方にも楽しんでいただけると思っておりますので是非ご覧ください。
【写真】古川雄輝＆ゲンジブ長野凌大の役ソロビジュアル
原作は、SNS総フォロワー数約40万人を誇る人気漫画家・直正也が描くキャラクターたちが抱える内面的な葛藤や、ごく普通の日常に焦点を当てたBL作品。現実的な課題に悩みながらも、互いに寄り添い成長する姿を描いた等身大のラブストーリーだ。
一良を社会人として尊敬していた慶伊は、映画という共通の趣味をきっかけに仕事以外の時間も共にするようになる。それ以上の進展は意識していなかった慶伊だったが、ある日、酒の力を借りた一良から同性愛者であることを告白される。
「引かないっすよ。絶対に」と答える慶伊。付き合うことになったふたりだが、交際から1年―。「なぜ12歳も年上で、さらに同性の自分が付き合えるのか」「本当に恋人として自分のことを好きなのか」と、一良は慶伊の気持ちに確信を持てずにいた。「普通」とは何か、不器用なふたりが自分たちにとっての幸せを見つけ出すまでを描いたドラマとなっている。
古川が演じるのは、過去に深いトラウマを抱える36歳の同性愛者・文原一良。繊細な佇まいで、社会との隔たりを感じながらも折り合いをつけてきた心優しい男性を体現する。
長野が演じるのは、24歳の東慶伊。これまで恋を知らずに生きてきたなか、一良との交際をきっかけに気持ちの変化と向き合うようになる年下彼氏役に挑む。
古川は「皆様に素敵な作品をお届けできるよう、キャスト及びスタッフの皆様と共に、これからの撮影に全力で尽力していきたいと思っております」とコメント。
長野は「原作ファンの皆さまにも、このドラマをきっかけにこの作品に触れる方にも、丁寧に届けられるよう精一杯演じます。宜しくお願い致します」と意気込んでいる。
原作者の直正也は「実写化に伴い、漫画とは変わってる部分もありますが、実写に適した表現や魅力が正しく伝わる表現になっていると個人的に思っていますので、今まで応援していただいてる読者様にも楽しんでいただける内容になっていると思います。そして新しく作品に触れる方にも楽しんでいただけると思っておりますので是非ご覧ください」と言葉を寄せている。
なお、TVer・FODでの配信も決定している（TVerで無料見逃し配信はBS朝日での放送終了後）。
ドラマ『普通の恋愛』は、CBCテレビにて毎週木曜7月2日より24時58分、MBSにて7月2日より毎週木曜26時29分（初回は27時30分）、BS朝日にて7月6日より毎週月曜22時54分、TOKYO MXにて7月10日より毎週金曜26時放送。
古川、長野、原作者のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■文原一良役：古川雄輝
この度、主演を務めさせて頂くことになり大変光栄に思っております。
穏やかで優しく、自身が同性愛者である事への悩みや葛藤のある主人公を演じさせて頂きます。
人それぞれの価値観や恋愛観が存在する中、「普通」の基準を改めて考えさせられる作品となります。皆様に素敵な作品をお届けできるよう、キャスト及びスタッフの皆様と共に、これからの撮影に全力で尽力していきたいと思っております。
■東慶伊役：長野凌大（原因は自分にある。）
この度、ドラマ「普通の恋愛」に東慶伊役として出演させていただくことになりました。長野凌大です。
僕が演じる“東慶伊”という人物は、一見すると淡々として地頭が良いように感じますが、実は不器用な優しさを持つ愛情深い人間です。
誰かのことを好きになったり何かに没頭することができなかった慶伊は、ふみさんとの出会いがきっかけに恋愛観や大切にするもの、それらが変化していきます。
様々な葛藤をふみさんをはじめとした周りの人間関係を通して乗り超えていく慶伊のことを温かく見守っていただけると嬉しいです。
原作ファンの皆さまにも、このドラマをきっかけにこの作品に触れる方にも、丁寧に届けられるよう精一杯演じます。宜しくお願い致します。
■『普通の恋愛』原作者：直正也
実写化のお話をいただいた時は驚きました。「普通の恋愛」は自主連載作品だったので、単行本がなく、同人誌と電子書籍のみで出している作品です。そういう作品がこんなふうにメディア化ができたのは色んな方々の協力があってこそです。大変感謝しております。
実写化に伴い、漫画とは変わってる部分もありますが、実写に適した表現や魅力が正しく伝わる表現になっていると個人的に思っていますので、今まで応援していただいてる読者様にも楽しんでいただける内容になっていると思います。そして新しく作品に触れる方にも楽しんでいただけると思っておりますので是非ご覧ください。