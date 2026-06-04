【30代が選ぶ】後輩力が高そうな「STARTO社の若手タレント」ランキング！ 2位「ジェシー」、僅差の1位は？
All About ニュース編集部は5月13〜15日の期間、全国の30代の男女278人を対象に「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「後輩力が高そうだと思うSTARTO社所属の若手タレント」ランキングを紹介します。
【8位までのランキング結果を見る】
2位は、ジェシーさんです。
SixTONESのメンバーとして活動する傍ら、俳優やバラエティー番組などでも活躍。現在は台本がない旅番組『津田×ジェシーのゲラゲラ ナンバープレート旅』（日本テレビ系）などに出演しています。持ち前の明るさとユーモアで場の空気を温め、『有吉ゼミ』（日本テレビ系）など先輩が多く出演する番組ではリスペクトを欠かさない絶妙な距離感での立ち回りも光ります。
アンケートでは、「テレビでもいろんな先輩と仲が良さそうだし、自分からご飯連れて行ってください。と先輩を誘えるとテレビで行っていたので、するっと懐にはいって可愛がってもらえそうなので選びました」（30代女性／福岡県）、「周りがよく見えていると思うから」（30代男性／北海道）、「天真爛漫な性格で先輩に可愛がられる術を持っていると思うので」（30代女性／鹿児島県）、「事務所が違う人にも可愛がられているイメージがあるから」（30代女性／その他）などの理由があがりました。
1位に選ばれたのは、大橋和也さんでした。
なにわ男子のリーダーとして活躍する大橋さんは、人懐っこい笑顔と明るさが魅力。「プリン食べ過ぎてお尻プリンプリン！」という自己紹介でも周囲を笑顔にさせます。そのキャラクターは先輩タレントから見てもかわいがりたくなる存在で、礼儀正しさと謙虚さも忘れない人柄が高く評価されています。
回答者からは、「いつも笑顔がめちゃめちゃかわいいなと思います。距離の取り方や空気の読み方が丁寧そうに見えるので、先輩を安心させれる方なんじゃないかなと思いました」（30代女性／奈良県）、「彼は後輩オーラが一番出ていると思います」（30代男性／東京都）、「人懐っこさと明るさが面倒見てあげたくなる」（30代女性／新潟県）、「明るく親しみやすい雰囲気で、先輩からも可愛がられそうな印象がある。周囲への気配りも上手そう」（30代女性／秋田県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
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2位：ジェシー（SixTONES）／51票
2位は、ジェシーさんです。
SixTONESのメンバーとして活動する傍ら、俳優やバラエティー番組などでも活躍。現在は台本がない旅番組『津田×ジェシーのゲラゲラ ナンバープレート旅』（日本テレビ系）などに出演しています。持ち前の明るさとユーモアで場の空気を温め、『有吉ゼミ』（日本テレビ系）など先輩が多く出演する番組ではリスペクトを欠かさない絶妙な距離感での立ち回りも光ります。
1位：大橋和也（なにわ男子）／54票
1位に選ばれたのは、大橋和也さんでした。
なにわ男子のリーダーとして活躍する大橋さんは、人懐っこい笑顔と明るさが魅力。「プリン食べ過ぎてお尻プリンプリン！」という自己紹介でも周囲を笑顔にさせます。そのキャラクターは先輩タレントから見てもかわいがりたくなる存在で、礼儀正しさと謙虚さも忘れない人柄が高く評価されています。
回答者からは、「いつも笑顔がめちゃめちゃかわいいなと思います。距離の取り方や空気の読み方が丁寧そうに見えるので、先輩を安心させれる方なんじゃないかなと思いました」（30代女性／奈良県）、「彼は後輩オーラが一番出ていると思います」（30代男性／東京都）、「人懐っこさと明るさが面倒見てあげたくなる」（30代女性／新潟県）、「明るく親しみやすい雰囲気で、先輩からも可愛がられそうな印象がある。周囲への気配りも上手そう」（30代女性／秋田県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)