ドイツ古豪が衝撃の4部降格…過去に元日本代表FW大迫勇也も所属
1860ミュンヘン(ドイツ3部)は3日、ドイツサッカー連盟(DFB)から3部リーグ参加に必要なライセンスを取得できなかったことを発表した。同じくライセンス問題で降格した2017-18シーズンに続き、来季は再び4部での戦いとなる。
公式サイトによると、株主であるハサン・イスマイク氏およびその関連企業による資金提供の確約が履行されず、DFBに提出すべき資金力証明を期限内に提出できなかったという。ドイツ『スカイ・スポーツ』は総額270万ユーロ(約5億円)の資金が不足していると報じている。
クラブ側は「今後はレギオナルリーガ・バイエルン(4部)での来シーズンに向け、競争力のあるチーム作りに全力を注ぎます」と表明した。
1860ミュンヘンは1965-66シーズンにブンデスリーガ優勝を果たした古豪。2014年に元日本代表FW大迫勇也(現神戸)が所属したことでも知られる。2025-26シーズンは3部で20チーム中8位だった。
公式サイトによると、株主であるハサン・イスマイク氏およびその関連企業による資金提供の確約が履行されず、DFBに提出すべき資金力証明を期限内に提出できなかったという。ドイツ『スカイ・スポーツ』は総額270万ユーロ(約5億円)の資金が不足していると報じている。
1860ミュンヘンは1965-66シーズンにブンデスリーガ優勝を果たした古豪。2014年に元日本代表FW大迫勇也(現神戸)が所属したことでも知られる。2025-26シーズンは3部で20チーム中8位だった。
Der Worst Case beim TSV 1860 München ist eingetroffen! Der Traditionsklub erhält keine Drittliga-Lizenz für die kommende Spielzeit: Der Verein konnte seine Zahlungsfähigkeit beim DFB nicht rechtzeitig nachweisen.❌— Sky Sport (@SkySportDE) June 3, 2026
➡️Damit müssen die Löwen wie bereits in der Saison 2017/18… pic.twitter.com/lOTUtt6wWh