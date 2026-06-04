4日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比26.3％減の3075億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同30.0％減の2255億円だった。



個別ではＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー） <2559> 、グローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> 、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> 、ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００均等ウェイト <383A> 、グローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> 、東証ＲＥＩＴ物流フォーカスＥＴＦ <489A> 、野村高利回りＪリート指数ＥＴＦ <459A> 、ｉシェアーズ プラチナ ＥＴＦ <569A> 、グローバルＸ オフィス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2096> など10銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が7.36％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は9.67％安、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン気候変動 <2250> は5.00％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は4.12％安、グローバルＸ ロジスティクス・ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2864> は4.04％安、ＭＡＸＩＳ米国ＡＩインフラ株上場投信 <552A> は3.93％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1300円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1471億1100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1599億2500万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が195億7500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が158億6600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が139億2400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が106億4200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が69億7400万円の売買代金となった。



株探ニュース