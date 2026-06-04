＜嫌われる理由＞人から嫌われる原因ってわかりますか？長年悩んでいるとわからなくなって…
誰だって、できれば人に好かれたいし、嫌われたくはないものです。けれど現実問題、誰からも好かれるというのは難しいのではないでしょうか。自分自身のことを考えても、好きな人もいれば、苦手な人、ハッキリ言って嫌いだという人もいるのでは？ ママスタコミュニティにて「人から嫌われた事、ある？ 」とのタイトルでこんな投稿がありました。
『原因はなんだと思う？ 私は好かれるか嫌われるか分かれやすいタイプ。好きと思ってくれる人には好かれるけど嫌いと思われたら徹底的に嫌われる。私自身もそうなんだけれど……』
性格、相性が悪いから嫌われます
『ある。ボス的な人に嫌われやすい。弱々しさがムカつくのかな』
『私の場合はなんでもハッキリ言いすぎた』
『何かにじみ出てるんだと思う。困ったな！』
自分が嫌われる原因として、自身の性格をあげたママは少なくありませんでした。内気で弱々しい性格ゆえに、リーダータイプの人から嫌われやすいというコメントも。筆者もおどおどしてしまう性格だからか、体育会系タイプの人には好かれてないなぁと感じることが多々あります。ただ、自分自身もそういうタイプに苦手意識があるのでお互いに相容れないのかもしれませんね。
逆にハッキリと物事を言ってしまうために嫌われると自覚しているママもいました。自分の意見をしっかりと主張できることは長所でもありますが、主張が強すぎると反感を買うこともあるのでしょう。なかには原因はわからないけれど、きっと何かにじみ出ているものがあるんだろうと分析している声もありました。理由がわかって改善できることであれば、解決しそうですね。
妬み、僻み、嫉み……こんなことで嫌われた
『40代ばかりの職場に、22歳で入社したら、若いというだけでいじめられた』
『経歴に対する嫉妬。妬みや僻みで20歳以上の年上女性に嫌われてたわ』
『おとなしい美人。若い頃はいじめてくる人と味方になってくれる人で見事に分かれた』
性格やウマが合わないなどの理由で嫌われるのではなく、嫉妬で嫌われるということもあるようです。年齢、容姿、才能などで嫉妬されてしまうと、本人には改善の余地がありません。実際に美人だったから嫌われたというママからは、年齢を重ねて“おばさん”と言われる年になった頃には、逆に嫌われなくなったという実体験を教えてくれました。「出る杭は打たれる」ということわざもありますが、良くも悪くも目立つ部分があるとやっかまれる原因にはなるのでしょう。
人から嫌われることを気にしても仕方ない！前向きにいこう
『人から嫌われる事を恐れない人は、本当に愛してくれる人にも出会える。嫌われる事を怖がらないでいい』
『自分を嫌いな人間は必ずいる。40代になってやっとわかった。気にしてたら人生や時間の無駄。人生はあっという間なんだから、日々を楽しんで前向きに過ごそう』
『余計な一言をつい言っちゃうから。今はなるべく人と距離を置いて、素を出せる友人を作らないようにしている。気持ちはラクだし何も困らない環境だと気がついた』
誰からも好かれることは難しいですし、言い換えれば自分を嫌う人は必ずいるとも考えられます。嫌われることを恐れたり、ネガティブになっていてもあまり意味はないのかもしれません。もちろん関係性によっては、嫌われていても、また相手が嫌いでも関わらなければならない事情があるかもしれません。けれど人生はあっという間です。自分を好いてくれる人を大切にして、ポジティブに過ごすほうが人生は楽しいのではないでしょうか。