今年のファイナルMVP候補10選手が公開…トップ3はウェンバンヤマとニックスデュオ

ニューヨーク・ニックスとサンアントニオ・スパーズによる「NBAファイナル2026」が、6月4日（現地時間3日）にスタートする。

今シーズンの頂上決戦を前に、『NBA.com』ではファイナルMVP候補10選手をピックアップ。なお、「NBAプレーオフ2026」のイースタン・カンファレンス・ファイナルMVPにはジェイレン・ブランソン（ニックス）、ウェスタン・カンファレンス・ファイナルMVPにはビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）が選ばれている。

今年のファイナルMVPのトップ10候補で、スパーズの大黒柱ウェンバンヤマ、ニックスでトップスコアラーを務めるブランソンがトップ2に入るなか、注目はニックスのカール・アンソニー・タウンズ。

213センチ112キロのビッグマンは、今年のプレーオフで平均16.9得点10.6リバウンド5.9アシスト1.2スティール1.4ブロックとオールラウンドなスタッツを残していて、フィールドゴール成功率57.2パーセント、3ポイントシュート成功率48.9パーセント（平均1.6本成功）、フリースロー成功率89.1パーセントとショットも高精度を誇っている。

平均5.9アシストは、ブランソン（平均6.6本）に次いでチーム2位。しかも、ニックスの選手たちはタウンズのパスから69.5パーセントの高確率でショットを沈めている。『ESPN Insights』によると、2015年のプレーオフから『ESPN』がアシスト機会の計測をスタートしてから、アシスト機会100回以上のケースでNBAファイナル前の時点でチームメートのパスを受け取った後のシュート成功率としては最高値とのこと。

今年のプレーオフでオフェンシブ・レーティング123.3を記録する好調ニックスを支えるタウンズの働きが、スパーズのディフェンスを崩す要因になる可能性は十分あるだろう。今年のファイナルMVP候補10選手は下記のとおり。



※以降チーム名は略称

◆■『NBA.com』が選定したファイナルMVP候補10選手

１位 ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）



２位 ジェイレン・ブランソン（ニックス）



３位 カール・アンソニー・タウンズ（ニックス）



４位 ステフォン・キャッスル（スパーズ）



５位 OG・アヌノビー（ニックス）



６位 ディラン・ハーパー（スパーズ）



７位 デビン・バセル（スパーズ）



８位 ディアロン・フォックス（スパーズ）



９位 ジョシュ・ハート（ニックス）



10位 ミケル・ブリッジズ（ニックス）

【動画】今季3度対戦した両チームのトップ100プレー集！





