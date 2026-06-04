女性ボーカルデュオ「PUFFY」の大貫亜美さんがインスタグラムを更新。足の甲のタトゥーが写り込んだ近影が話題となっている。



【写真】指の付け根まで「ビッシリ」…大貫亜美さんの足先写真に写り込んだタトゥー

大貫さんは、「今のフットネイル可愛すぎたから見てほしい気持ち！」とコメントし、写真をアップ。「初の赤マグにつぶつぶと緑のヘタを付けてもらって苺にしてもらったよ」と説明しているように、大貫さんの足の爪にはいちごを模した真っ赤なネイルが施されており、緑のヘタ部分までしっかりと再現されている。



一方、写真の上部に写り込むタトゥーにも注目が。足の甲にあるタトゥーは場所によっては指の付け根に近い位置まで届くほどの大きさになっており、大貫さんは自身のタトゥーについて「わたしのタトゥーに驚く方もたまにいるけど、実は至る所にビッシリ…入ってると思っててくれるぐらいのつもりでいてくれたら、らくちんでーす」とユーモア混じりにつづっていた。



SNSでは、「めっさ！可愛い」「小指の小さい爪までちゃんとヘタ付いててすごいです！」「どうした？足までタトゥ」「びっくりした 毛が生えてるかと思った」「タトゥーも、全部が全部可愛すぎる〜」「タトゥーもよーく見てみたい」などのコメントがあった。



大貫さんは、過去にもインスタグラムの投稿で足の甲全体のタトゥー写真を公開。足首付近まで描かれたタトゥーの全体像が当時話題を呼んでいた。