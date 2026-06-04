杉浦太陽、第5子次女・夢空ちゃんのキュートな“上目遣いショット”披露「甘えんぼポーズ」 妻は辻希美
タレントの杉浦太陽（45）が2日、自身のブログを更新。次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）の“上目遣いショット”を披露した。
【写真】ミルクを飲みながら「甘えんぼポーズ」 第5子次女・夢空ちゃんの“上目遣いショット”披露の杉浦太陽
杉浦は「上目遣いw」と題してブログを更新し、「ミルク飲みながら上目遣いのユメw」「甘えんぼポーズ」とあふれんばかりの愛おしさをつづりながら、ミルクを飲みながらカメラをじっと見つめる夢空ちゃんのキュートな写真をシェアした。
なお、直近のSNS投稿では「休日は水遊び ユメは水遊びに夢中」と明かし、水遊びに大はしゃぎする愛娘の笑顔弾ける姿も紹介している。
杉浦は2007年6月、タレントの辻希美（38）と結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
【写真】ミルクを飲みながら「甘えんぼポーズ」 第5子次女・夢空ちゃんの“上目遣いショット”披露の杉浦太陽
杉浦は「上目遣いw」と題してブログを更新し、「ミルク飲みながら上目遣いのユメw」「甘えんぼポーズ」とあふれんばかりの愛おしさをつづりながら、ミルクを飲みながらカメラをじっと見つめる夢空ちゃんのキュートな写真をシェアした。
なお、直近のSNS投稿では「休日は水遊び ユメは水遊びに夢中」と明かし、水遊びに大はしゃぎする愛娘の笑顔弾ける姿も紹介している。
杉浦は2007年6月、タレントの辻希美（38）と結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。