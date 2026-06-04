65歳で離職し、しばらく求職活動をするという父。知人から「失業手当とは別に、まとまった一時金がもらえる制度がある」と聞いたのですが、本当でしょうか？

「高年齢求職者給付金」とは

「高年齢求職者給付金」とは、65歳以上の雇用保険被保険者が失業したときにもらえる一時金のことです。一般的に、一定の条件を満たす離職者には雇用保険の基本手当である失業手当が支給されます。離職後の安定した生活と再就職活動を支援することがおもな目的です。

65歳を過ぎてから離職した場合は、失業手当ではなく「高年齢求職者給付金」を受給できます。今回は「失業手当とは別にまとまった一時金がもらえる制度があると聞いた」ということですが、高年齢求職者給付は失業保険の代わりにもらえるものなので、失業手当との同時支給はできません。

厚生労働省によると、高年齢求職者給付金の支給条件は以下の2つです。



・離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること

・失業の状態にあること



ただし、失業の状態にあっても、家事や学業に専念する場合や次の就職が決まっている場合、短時間就労のみを希望する場合などは「就職する意思・能力がない」と判断され、高年齢求職者給付金を受給できません。



高年齢求職者給付金はいくらもらえる？

失業手当は分割で支給されますが、高年齢求職者給付金は一括支給となります。高年齢求職者給付の金額は、雇用保険の被保険者であった期間が1年未満の場合は基本手当に相当する額の30日分、1年以上の場合は50日分です。

基本手当日額は離職する直前の6ヶ月間に支払われた賃金を基に計算されたものです。令和7年8月1日以降の給付率は表1のようになっています。

表1

賃金日額 給付率 基本手当日額 3014円以上5340円未満 80％ 2411円～4271円 5340円以上1万3140円以下 80％～50％ 4272円～6570円 1万3140円超1万4510円以下 50％ 6570円～7255円 1万4510円（上限額）超 - 7255円（上限額）

出典：厚生労働省「令和7年8月1日からの基本手当日額等の適用について」を基に筆者作成

離職前の月給から賃金日額を計算し、基本手当日額がいくらになるか調べてみましょう。



高年齢求職者給付金の申請方法

高年齢求職者給付金を受給するには、住所を管轄するハローワークに離職票を提出し、求職の申し込みをする必要があります。

ハローワーク内のパソコンに求職申し込み情報を入力後、窓口で申し込み手続きを行いましょう。自宅のパソコンで求職申し込み情報を入力することも可能ですが、窓口での追加手続きが必要になります。

手続きをした日から、失業の状態にある日が通算して7日経過してからでなければ、給付金は支給されません。また、正当な理由なく自己都合退職した場合や、自分に責任があり解雇された場合は、1ヶ月または3ヶ月、給付が制限されます。



65歳以上で離職すると「高年齢求職者給付金」がもらえる場合もあるが、失業手当との同時受給はできない

雇用保険被保険者が離職した際には失業手当の受給対象になりますが、65歳を過ぎてからの離職だと失業手当ではなく「高年齢求職者給付金」が受給されます。失業手当との同時受給はできないので注意しましょう。

高年齢求職者給付金は、雇用保険の被保険者であった期間によって何日分支給されるかが変わります。離職前の賃金日額から計算できるため、給付率を調べておくとよいでしょう。

また、給付を受けるにはハローワークでの手続きが必要になるため、流れを確認しておくことをおすすめします。



出典

厚生労働省 離職されたみなさまへ 高年齢求職者給付金のご案内

ハローワーク（公共職業安定所）長野労働局 雇用保険の高年齢求職者給付金を受けようとする方へ… 3. 高年齢求職者給付金を受けることができる期間と日数は…（3ページ）

厚生労働省 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ（1ページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー