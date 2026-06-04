「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.40代を境に、失うものや変わっていくことはありますか？

――最近よく「中年の危機」「ミッドエイジクライシス」という言葉を見かけます。会社の先輩や、自分の親を見ていても、40代を境に変わってしまうと考えている人が多い気がします。田丸さんはこれから失っていくものや、変わっていくものはあると思いますか？

40代を境に変わっていくもの

田丸雅智氏（以下、田丸）：まずわかりやすいのは、健康かなとは思います。

年齢を重ねると、体はどうしても変わっていきます。

「まさかここに不調が出るのか」と思うようなことも、これから増えていくのだろうなと感じています。

もう一つは、お世話になった人や大切な仲間を失う機会が増えることです。

年齢を重ねるほど、一緒に歩んできた人が突然いなくなることも増えていく。

それはとても寂しいことですし、自分自身にもいつ何が起きるかわからない。

だからこそ、大切な人には、用事がなくても自分から連絡しないといけないなと思っています。

人生後半で孤独にならないために

――私は40歳になるまであと15年ほどあるのですが、そう聞くと、未来がうっすら暗い気がして今から心配です（笑）。失うものも多くなる人生後半に、孤独にならないためには、どう対策するべきだと思いますか？

田丸：自分から動くことは、ひとつ大切なのかなとは思っています。

僕はもともと、動く前にあれこれ考えてしまうタイプです。

だからこそ、連絡する前にいろいろ考えてしまうことがあります。相手も忙しいだろうなとか、用件がないのに申し訳ないなとか、ぐずぐずと。

でも、自分のそういう癖を言語化してわかっているからこそ、意識的に次の行動に移りやすくなっています。

「大事なことだから、自分から連絡しよう」「後回しにせず、今しよう」と、なるべく自分を動かすようにしています。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）