職場で嫌われる人は「まず、褒める」。好かれる人はどうする？

部下を傷つけまいと、まず褒めてからフィードバックする――その「やさしい配慮」が、実は指導をまったく届かなくしている。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる 令和の仕事の基本 を解説する。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）

「褒めてから叱る」は、なぜ裏目に出るのか

フィードバックの定番とされてきた「サンドイッチ話法」――褒める、指摘する、また褒める――を実践している上司は多い。

しかし、この方法が機能しないどころか、逆効果になっているケースが後を絶たない。

最初に良いことを言われると、相手は期待する。

しかし、その後に厳しいことが伝えられた瞬間、前半の褒め言葉はすべて「ウソ」や「お世辞」に聞こえてしまう。

誠意のつもりだった言葉が、信頼を損なう言葉に変わる瞬間だ。

部下は、褒め始めた瞬間に「身構える」

最初に良いことを言われると、相手は期待します。しかし、その後に厳しいことが伝えられた瞬間、前半の褒め言葉はすべて「ウソ」や「お世辞」に聞こえてしまうのです。

部下は敏感です。上司が褒め始めた瞬間に、 ああ、これは後で何か厳しいことを言われるな と身構え、心のシャッターを下ろしてしまいます。これでは、肝心の指導が届きません。

だからこそ、指摘はネガティブ・ファーストにするべきです。

最初に端的に、厳しい事実（改善点）を伝えます。そして、最後は必ずポジティブな言葉で締めくくるのです。

人間の印象は「最後」で決まるといわれます。どんなに厳しいことを言われても、最後がポジティブであれば、部下は よし、次は頑張ろう という前向きな気持ちで指摘を受け入れることができるのです。 ――『仕事ができる上司の当たり前』（西原 亮 著）より

部下は上司が思っている以上に、言葉のパターンを学習している。

「褒め＋指摘」のセットを繰り返された部下は、褒められた瞬間に次の展開を予測し、心を閉じる。

その状態では、どれだけ丁寧に言葉を選んでも、指導の核心は届かない。

上司が「伝えた」と思っている言葉と、部下が「受け取った」言葉の間には、大きな断絶が生まれている。

その断絶を生んでいるのは、言葉の内容ではなく、言葉の順番と構造だ。

「届く指導」は、ネガティブ・ファーストで構造を変える

できる上司は、褒めと指摘を「セット」にしない。

まず端的に、改善点を伝える。

そして最後を、必ずポジティブな言葉で締めくくる。

人間の印象は「最後」で決まる。

どんなに厳しい指摘であっても、締めの言葉が前向きであれば、部下は よし、次は頑張ろう という気持ちで受け取ることができる。

「何を言うか」より「どの順番で言うか」――それだけで、指導の届き方はまったく変わる。

指導が届かないのは、部下の問題ではない。

言葉の構造を変えるだけで、同じ内容がまったく違う重みで伝わる。

それが、できる上司とそうでない上司の、見えにくくて決定的な差だ。

今日から試すなら、フィードバックの順番を「指摘→ポジティブ」に入れ替えることだけでいい。

（本記事は、書籍『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに作成しました）