「広島３−１日本ハム」（３日、マツダスタジアム）

広島の持丸泰輝捕手（２４）が２点適時二塁打を放ち、チームの交流戦初勝利に貢献した。１点を奪って迎えた初回２死一、二塁。伊藤の直球を完璧に捉え、右中間を破った。１イニング複数得点を挙げるのは、交流戦初。価値ある一打だ。北海道出身の若鯉。公式戦で日本ハムと対戦するのは、この日が初めてだった。チームの連敗は６でストップ。道産子パワーさく裂で、チームに笑顔をもたらした。

誇らしそうに右手を突き上げた。初回に訪れた得点機。３点目をもたらしたのは、持丸のバットだ。１イニング複数得点は、交流戦７試合目で初めて。床田に勇気を与え、チームに流れをもたらす貴重な２点適時二塁打だ。

「１点で終わらず、２点を取れたのは、すごく大きかった。打てて良かった」

坂倉が先制打を放ち、２死一、二塁で出番が来た。カント３−１から１４８キロの直球を完璧にはじき返し、右中間を真っ二つに破った。

伊藤は昨季の沢村賞投手で、前回５月２６日の阪神戦では、１３奪三振で完封勝利を手にしていた。「ミーティングで、強い真っすぐを振っていこうと話していた。四球を狙いにいかず、積極的にいきました」。球界を代表するエースを攻略した打撃は、大きな自信になった。

新井監督は「２アウトからサク（坂倉）がよく打ってくれたと思います。その後のモチ（持丸）の２点打も大きかった」と目尻を下げた。

北海道の旭川市出身。日本ハムとの対戦は、２４年にある。オープン戦３連戦で３試合とも出場。第３戦はスタメンマスクをかぶり３打数無安打だった。公式戦は、この日が初めてで、燃えるものがあった。

地元球団は持丸少年にとって、まぶしかった。当時の憧れの選手を、持丸は「稲葉（篤紀）さん」と即答した。「小さい頃から見ていた球団でもあったので。多少なりとも意識していた部分はあります」。地元への“恩返し”となる一打でもあった。

守備では、床田を６回１失点に導き、遠藤、ハーン、森浦を好リードして日本ハム打線を封じ込めた。「たくさん練習して、次に生かしたい」。床田のワンバウンドした変化球をそらした場面を反省し、手綱を締めた。

チームは交流戦７試合目で初勝利し、連敗を６で止めた。中盤戦に突入したパ球団との戦い。この白星で、一気に流れを変える。

マツダスタジアムで、初めてお立ち台に上がった。「やっと、この場所に立ててうれしい」と初々しく、声を弾ませた。続けて「責任を持って、勝てる試合をつくっていきたい」と力を込めた。伊藤を攻略し、もぎ取った価値ある白星。持丸が、ここからチームをさらなる高みへと導いていく。