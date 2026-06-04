「有力馬次走報」（３日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◇ ◇

◆ダービーを制したロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴）は休養を挟み、３冠が懸かる菊花賞（１０月２５日・京都、芝３０００メートル）を目標に今後のローテを探る。「ダンスインザダークが勝った菊花賞が自分の競馬の原点。調教助手時代に乗っていたスリーロールスも菊花賞を勝ってくれて、思い出深いレースです」と杉山晴師。７着のリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚久）と、僚馬で１１着のアウダーシア（牡３歳）に「レース後も大丈夫。週末に放牧に出します」と手塚久師。ともに次走は未定。１０着アスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永）は３日に放牧へ出た。「いい状態で持って行けたけど、返し馬で気負いがあったみたい。前に壁を作れず、力みがあっても０秒５差。夏は休ませて、前哨戦を使って菊花賞に向かいます」と福永師。

◆ホリエモンこと実業家・堀江貴文氏（馬主名義・ＳＮＳグループ）の所有馬で鳳雛Ｓを制したイッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠）は、ジャパンダートクラシック（１０月７日・大井、ダート２０００メートル）を目標に定め、賞金的に出走が厳しいようなら不来方賞（９月１日・盛岡、ダート２０００メートル）参戦も検討する。

◆ドバイのアルクオーツスプリントで２着に好走したルガル（牡６歳、栗東・杉山晴）は、英国ロイヤルアスコット開催のクイーンエリザベス２世ジュビリーＳ・Ｇ１（２０日、芝直線１２００メートル）に出走する。それにあたり３日に検疫馬房に入厩。１０日に出国する予定だ。

◆春雷Ｓ１２着だったロードフォアエース（牡５歳、栗東・友道）は青函Ｓ（６月２７日・函館、芝１２００メートル）へ。