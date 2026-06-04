「まさにメークドラマ」長嶋茂雄さん一周忌特別試合で巨人37歳ベテラン外野手が代打逆転満塁弾にファン熱狂「ミスターに向かってまっすぐ飛んでいった」

丸は代打逆転満塁弾とファンも感動の圧巻の一発を放った（C）産経新聞社

巨人は6月3日に行われたオリックス戦（東京ドーム）に5−4と逆転勝利。同試合は昨年89歳で亡くなった巨人軍終身名誉監督を務めた長嶋茂雄さんの一周忌にあたる特別試合として開催された。

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1ー4と3点を追う8回裏。オリックス2番手の椋木蓮に対し一死から佐々木俊輔、泉口友汰、松本剛とつなぎ一死満塁とする。

ここでベンチが堀田賢慎にかわって名前を告げたのはベテランの丸佳浩だった。広島からFA移籍後、不振に苦しんでいた時期に長嶋さんから熱血指導を受けたことは広く知られている。

粘り強く球を見極め、フルカウントからの148キロ直球を振りぬき、ミスターがほほえむセコムの看板に向かってボールを運んだ。

奇跡の代打逆転満塁弾に東京ドームのG党も熱狂、地鳴りのような歓声とともにダイヤモンドを1周。ベンチでは恒例の丸ポーズで笑顔をはじけさせた。

試合終盤の8回に5−4と試合をひっくり返し、9回は守護神ライデル・マルティネスが締めゲームセット。

感動の涙を流すファンもいる中でヒーローインタビューに立った丸は「本当に長嶋さんが打たせてくれたホームランだったと思います」としながら、長嶋さんがほほえむアコムの看板に向けての一発となったことに「今日の試合を天国からあきらめるなと僕たちに言ってくださったと思うので。チーム一丸となってあきらめない試合をお見せすることができて本当に良かったです」と感慨をにじませた。