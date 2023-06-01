SUPER EIGHT、「映像3部門」同時1位 “歴代単独”記録も更新【オリコンランキング】
5人組グループ・SUPER EIGHTのグループ初となる日本武道館公演を収めた最新映像作品『超八 in 日本武道館』が、4日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、映像3部門同時1位を獲得した。
【動画】SUPER EIGHT「あおっぱな (from 超八 in 日本武道館)」シーン
SUPER EIGHTの映像3部門同時1位は16作連続、通算16作目。「映像3部門同時1位獲得作品数」において、連続・通算いずれも自身が持つ歴代単独1位記録を更新した【※1】【※2】。
初週売上は、DVD：1.7万枚(16,523枚)、Blu-ray Disc（以下BD）：4.7万枚（46,512枚）で、「週間DVDランキング」と「週間BDランキング」ともに1位に初登場。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」においても、合計売上：6.3万枚（63,035枚）で初登場1位を獲得し、前作『超DOME TOUR 二十祭』（2025年7月28日付）に続いて16作連続、通算16作目の映像3部門同時1位となった。
【※1】「映像3部門同時1位連続獲得作品数」記録
1位：SUPER EIGHT（16作）、2位：嵐、NEWS（12作）
【※2】「映像3部門同時1位通算獲得作品数」記録
1位：SUPER EIGHT（16作）、2位：嵐、NEWS（12作）
本作は、2025年11月26日から28日にかけて開催されたグループ初の日本武道館公演より、2日目の模様を収録した映像作品。バンド楽曲を中心に全19曲を披露している。
通常盤の特典映像には、セットリストの打ち合わせやスタジオリハーサル、ゲネプロの様子に加え、丸山隆平への誕生日サプライズを話し合うメンバーの姿などを収録。『御堂筋ランウェイ2025』出演時の様子を含む、計97分に及ぶメイキング映像が収められている。
・DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始。
・Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始。
・ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月8日付：集計期間:2026年5月25日〜5月31日）＞
【動画】SUPER EIGHT「あおっぱな (from 超八 in 日本武道館)」シーン
SUPER EIGHTの映像3部門同時1位は16作連続、通算16作目。「映像3部門同時1位獲得作品数」において、連続・通算いずれも自身が持つ歴代単独1位記録を更新した【※1】【※2】。
【※1】「映像3部門同時1位連続獲得作品数」記録
1位：SUPER EIGHT（16作）、2位：嵐、NEWS（12作）
【※2】「映像3部門同時1位通算獲得作品数」記録
1位：SUPER EIGHT（16作）、2位：嵐、NEWS（12作）
本作は、2025年11月26日から28日にかけて開催されたグループ初の日本武道館公演より、2日目の模様を収録した映像作品。バンド楽曲を中心に全19曲を披露している。
通常盤の特典映像には、セットリストの打ち合わせやスタジオリハーサル、ゲネプロの様子に加え、丸山隆平への誕生日サプライズを話し合うメンバーの姿などを収録。『御堂筋ランウェイ2025』出演時の様子を含む、計97分に及ぶメイキング映像が収められている。
・DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始。
・Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始。
・ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月8日付：集計期間:2026年5月25日〜5月31日）＞