櫻井翔、『リクナビNEXT』CM出演は運命的「“赤”がつないだ縁」 転職するなら…美術館の学芸員に憧れ
俳優の櫻井翔が、4日から放送される転職情報サイト『リクナビNEXT』の新CMに出演する。同CMへの出演が「運命的」だと話す櫻井が、“もやもや解消法”や“今、転職するなら？”に回答。新しい環境へ挑戦する人たちへのメッセージを送った。
【写真】朝焼けがキレイ…早朝ハイキングに挑戦した櫻井翔
今回の新CMでは、櫻井が転職を検討する人の不安に寄り添う優しく温かい表情や、桜井自身も驚いた“人力で動かす巨大セット”の迫力に注目。まず櫻井が木の温もりを感じるカフェで、ひとりの男性から悩み相談を受ける。男性が「今の仕事、なんか違う…」と漏らすことから物語は始まる。
目の前にある日常は大きく変わっているわけではない。それでもどこか心に引っかかる違和感――。そんな“言葉にならないもやもや”に対して、櫻井からは寄り添うように「それなら、『リクナビNEXT』」と一言。
その瞬間、閉じていた景色が一気に開け、視界の先には明るく開放的な世界が。それはまるで、自分の中にあった選択肢が一気に広がる瞬間のよう。「本音で答えるだけで、自分でも気づかなかった働き方に出会える」という世界観を、視覚的な驚きとともに体感できる演出になっている。
「なんとなく違う」という小さな違和感が、「新しい可能性」に変わる瞬間。その一歩を後押しする存在として、『リクナビNEXT』のメッセージが印象に残るCMとなっている。
■櫻井翔インタビュー
――今回のCM出演について。
お話をいただいた時、まず純粋にうれしかったです。転職という言葉には不安もあるけれど、ワクワクさせる力もあると思うんです。そのきっかけに関われるというのはすごく意味のあることだなと感じました。『リクナビNEXT』のカラーが“赤”だと聞いて、自分も長く（メンバーカラーとして）赤を背負って活動してきたので、“赤”がつないだ縁だと思っています。
――今回のCM撮影で最も印象に残ったのは？
やっぱりセットですね。視聴者の方からするとCGに見えるかもしれないのですが、実際は（背景のビル街以外）すべてリアルなセットで、タイミングを合わせて人の手で倒しているんです。機械やCGではなく、人の力で作り上げているというところにも魅力を感じました。現場でも（壁が倒れる）大きな音がして、撮影中でも『すごい！』と言ってしまいそうになるくらいの臨場感でした。
――CMの中で描かれる“なんとなく違う”という気持ちへの対処法は？
もやもやした時は、まずは徹底的に調べますね。辞書をひいたり、最近だとAIに聞いたり、自分が納得するまで調べます。それでも答えが出ない時は、無理に解決しようとせずに、時間に任せることもあります。向き合うことも大事だし、一度距離を置くことも大事。僕は状況に応じて選ぶようにしています。
――もし今、別の仕事に挑戦するとしたら？
まったくできないという意味で、美術館の学芸員に憧れます。最近海外の美術館に行ってゴッホ、モネ、レンブラントの作品を見たのですが、自分にはその作品の知識がないと感じて。学芸員の方の知識があれば、もっと作品を楽しめるんだろうなと思って、自分にはないものだからこそすてきな仕事だなと思います。ただ、音楽に近い分野で長く仕事をしてきたので、音楽業界に関わる仕事は楽しめるんじゃないかとは思います。
――新しい環境へ挑戦する視聴者にメッセージをお願いします。
そんな時はワクワクと同時に不安もあると思います。ただ、その不安は時間とともに少しずつ向き合いながら解消されていくものだと思います。ワクワクする気持ちを大切にしながら、不安とも向き合って、新しい環境でのチャレンジを楽しんでいただけたらうれしいです。応援しています。頑張ってください。
【写真】朝焼けがキレイ…早朝ハイキングに挑戦した櫻井翔
今回の新CMでは、櫻井が転職を検討する人の不安に寄り添う優しく温かい表情や、桜井自身も驚いた“人力で動かす巨大セット”の迫力に注目。まず櫻井が木の温もりを感じるカフェで、ひとりの男性から悩み相談を受ける。男性が「今の仕事、なんか違う…」と漏らすことから物語は始まる。
その瞬間、閉じていた景色が一気に開け、視界の先には明るく開放的な世界が。それはまるで、自分の中にあった選択肢が一気に広がる瞬間のよう。「本音で答えるだけで、自分でも気づかなかった働き方に出会える」という世界観を、視覚的な驚きとともに体感できる演出になっている。
「なんとなく違う」という小さな違和感が、「新しい可能性」に変わる瞬間。その一歩を後押しする存在として、『リクナビNEXT』のメッセージが印象に残るCMとなっている。
■櫻井翔インタビュー
――今回のCM出演について。
お話をいただいた時、まず純粋にうれしかったです。転職という言葉には不安もあるけれど、ワクワクさせる力もあると思うんです。そのきっかけに関われるというのはすごく意味のあることだなと感じました。『リクナビNEXT』のカラーが“赤”だと聞いて、自分も長く（メンバーカラーとして）赤を背負って活動してきたので、“赤”がつないだ縁だと思っています。
――今回のCM撮影で最も印象に残ったのは？
やっぱりセットですね。視聴者の方からするとCGに見えるかもしれないのですが、実際は（背景のビル街以外）すべてリアルなセットで、タイミングを合わせて人の手で倒しているんです。機械やCGではなく、人の力で作り上げているというところにも魅力を感じました。現場でも（壁が倒れる）大きな音がして、撮影中でも『すごい！』と言ってしまいそうになるくらいの臨場感でした。
――CMの中で描かれる“なんとなく違う”という気持ちへの対処法は？
もやもやした時は、まずは徹底的に調べますね。辞書をひいたり、最近だとAIに聞いたり、自分が納得するまで調べます。それでも答えが出ない時は、無理に解決しようとせずに、時間に任せることもあります。向き合うことも大事だし、一度距離を置くことも大事。僕は状況に応じて選ぶようにしています。
――もし今、別の仕事に挑戦するとしたら？
まったくできないという意味で、美術館の学芸員に憧れます。最近海外の美術館に行ってゴッホ、モネ、レンブラントの作品を見たのですが、自分にはその作品の知識がないと感じて。学芸員の方の知識があれば、もっと作品を楽しめるんだろうなと思って、自分にはないものだからこそすてきな仕事だなと思います。ただ、音楽に近い分野で長く仕事をしてきたので、音楽業界に関わる仕事は楽しめるんじゃないかとは思います。
――新しい環境へ挑戦する視聴者にメッセージをお願いします。
そんな時はワクワクと同時に不安もあると思います。ただ、その不安は時間とともに少しずつ向き合いながら解消されていくものだと思います。ワクワクする気持ちを大切にしながら、不安とも向き合って、新しい環境でのチャレンジを楽しんでいただけたらうれしいです。応援しています。頑張ってください。