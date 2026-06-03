¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥ï¥È¤¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¦¥§¥¤¥ó·âÇË¤Ç1°ÌÄÌ²á¡ÖÍ¥¾¡¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï3Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖBEST¡¡OF¡¡THE¡¡SUPER¡¡Jr.33¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£AÁÈ¤Î¥È¥Ã¥×¤Î¾¡¤ÁÅÀ10¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¤ÏÆ±¤¸¾¡¤ÁÅÀ¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¦¥§¥¤¥ó¤òÇË¤ê¡¢¾¡¤ÁÅÀ12¤È¤·¡¢Âç²ñµ¬Äê¤Ë¤è¤ê1°ÌÄÌ²á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¥È¤È¥Ë¥Ã¥¯¤¬ÏÓ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¡¢¥Ë¥Ã¥¯¤¬¥¨¥ë¥Ü¡¼¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡£µÕ¿åÊ¿¡¢¥ï¥È¤¬´éÌÌºÕ¤¡¢´äÀÐÍî¤È¤·¡£¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÇÈ¿·â¡£5Ê¬¤¹¤®¡¢¥ï¥È¤Ï¥È¥Ú¥³¥ó¥Ò¡¼¥í¡£¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤ë¤È¥ß¥µ¥¤¥ë¥¥Ã¥¯¡¢¥«¥¦¥ó¥È2¡£¥¼¥íÀï¥¥Ã¥¯¡¢¾ì³°¤Ç¤È¤â¤Ë¥À¥¦¥ó¡£19¤ÇÌá¤ë¡£¥ï¥È¤ÏÃª¶¶¼ÒÄ¹¤«¤é·Ñ¾µ¤·¤¿¥¹¥ê¥ó¥°¥Ö¥ì¥¤¥É¡¢TTD¡¢ºÇ¸å¤Ï14Ê¬10ÉÃ¡¢ÄÌÅ·³Õ¸¶Çú¸Ç¤á¤Ç¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¥ï¥È¤Ï¥Ë¥Ã¥¯¤ËºÆÀï¤òÀÀ¤¦¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£Í¥¾¡¤È¤¤¤¦2Ê¸»ú¤¬¤â¤¦°ìÅÙÍ¥¾¡¤·¤ÆIWGP¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò½éÂ×´§¤·¤¿¤¤¡£YOH¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐ·è¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎBEST¡¡OF¡¡SUPER¡¡Jr¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤¹¡×¤È3Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎV¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ï5Æü¤Î¹âºêÂç²ñ¤ÇBÁÈ2°Ì¤ÎYOH¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£