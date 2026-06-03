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¡¡Open17:30 /Start 18:00
7·î12Æü(Æü) ÉÙ»³ SOUL POWER Guest¡§Arakezuri
¡¡Open17:00 /Start 17:30
7·î18Æü(ÅÚ) ¼¯»ùÅç SR HALL ¡¡Guest¡§climbgrow
¡¡Open17:30 /Start 18:00
7·î19Æü(Æü) ÂçÊ¬ SPOT ¡¡Guest¡§climbgrow
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8·î1Æü (ÅÚ) µþÅÔ MUSE¡¡Guest¡§¥×¥Ã¥·¥å¥×¥ë¥Ý¥Ã¥È
¡¡Open17:30 /Start 18:00
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¡¡Open17:00 /Start 17:30
8·î8Æü (ÅÚ) ²£ÉÍ F.A.D¡¡Guest¡§¥«¥Í¥è¥ê¥Þ¥µ¥ë
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8·î11Æü(²Ð½Ë) À¹²¬ five morioka¡¡Guest¡§bokula.
¡¡Open 17:30/Start 18:00
8·î15Æü(ÅÚ) Îë¼¯ ANSWER ¡¡Guest¡§moon drop
¡¡Open17:30 /Start 18:00
8·î16Æü(Æü) ÀÅ²¬ UMBER ¡¡Guest¡§moon drop
¡¡Open17:00 /Start 17:30
10·î12Æü(·î½Ë) Ê¡²¬ Queblick ¢¨ONEMAN
¡¡Open17:30 /Start18:00
10·î18Æü(Æü) ¹â¾¾ DIME¡¡¢¨ÂÐ¥Ð¥ó¤¢¤ê
¡¡Open17:00 /Start 17:30
10·î25Æü(Æü) ¿å¸Í LIGHT HOUSE¡¡¢¨ÂÐ¥Ð¥ó¤¢¤ê
¡¡Open17:00 /Start 17:30
11·î1Æü(Æü) »¥ËÚ SPICE¡¡ ¢¨ONEMAN
¡¡Open17:00 /Start 17:30
11·î3Æü(·î½Ë) ÀçÂæ MACANA¡¡ ¢¨ONEMAN
¡¡Open17:30 /Start18:00
11·î7Æü(ÅÚ) ²¬»³ CRAZY MAMA 2nd Room ¢¨ÂÐ¥Ð¥ó¤¢¤ê
¡¡Open17:30 /Start18:00
11·î14Æü(ÅÚ) ¶âÂô vanvan V4¡¡¢¨ÂÐ¥Ð¥ó¤¢¤ê
¡¡Open 17:30/Start 18:00
11·î21Æü(ÅÚ) Ì¾¸Å²°CLUB QUATTRO¡¡ ¢¨ONEMAN
¡¡Open 17:15/Start 18:00
11·î22Æü(Æü) ÇßÅÄ CLUB QUATTRO ¡¡ ¢¨ONEMAN
¡¡Open16:45 /Start 17:30
11·î28Æü(ÅÚ) Zepp Shinjuku ¡¡¢¨ONEMAN
¡¡Open17:00 /Start 18:00
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