4400Ëü±ß¤Ç¼õÃíÈÎÇä¤Î¡È²«¶â¤Î¥±¥ó¥·¥í¥¦Áü¡É¤â¡ÄÌ¾¸Å²°¤Î¥Ç¥Ñー¥È¤Ç¡ØÂç²«¶âÅ¸¡Ù ¸¶ºî¼Ô¡¦ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡×
¡¡¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹¤Ç6·î3Æü¤«¤é¡ÖÂç²«¶âÅ¸¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Íµ¤Ì¡²è¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥±¥ó¥·¥í¥¦¤Î¡È²«¶âÁü¡É¤âÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¥±¥ó¥·¥í¥¦Áü¤Ï193cm¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÎÙ¤ËÊÂ¤Ö¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ç÷ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡Åù¿ÈÂç¤Î¥±¥ó¥·¥í¥¦Áü¤Ï¡¢¶â¤Î²Á³Ê¤¬Ç¯¡¹¾å¤¬¤ëÃæ¤Ç¶âÇó1500Ëç¤¬»È¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÀ½ºî´ü´Ö¤Ï2Ç¯°Ê¾å¡£4400Ëü±ß¤Ç¼õÃíÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥±¥ó¥·¥í¥¦¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²æ¤¬À¸³¶¤Ë°ìÊÒ¤Î²ù¤¤Ìµ¤·¡×¤ÇÍÌ¾¤Ê¥ï¥ó¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¥é¥ª¥¦¤â¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¸¶ºî¼Ô¤ÎÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¡£
¸¶ºî¼Ô¤ÎÉðÏÀÂº¤µ¤ó¡§
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¤Í¡¢¸«¤¿¤À¤±¤Ç¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¥±¥ó¥·¥í¥¦Áü¤È°ì½ï¤ËµÇ°»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂç²«¶âÅ¸¡×¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤Î²«¶âÁü¤Ê¤É¶âÀ½ÉÊ1000ÅÀ°Ê¾å¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢6·î8Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Áòº×,
°ÖÎîº×,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥Í¥¸,
ÌÀÂçÁ°,
°ËÅì»Ô,
µþ²¦Àþ