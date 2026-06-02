高市首相は２日、首相官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から精製されるナフサ（粗製ガソリン）由来の化学製品を含む石油製品について、「年度を越えて供給継続が可能となる」と表明した。

品薄が指摘される塗料・シンナーに関しては石油化学メーカーなどと連携し、例年需要の１・８倍の供給を可能とすると強調した。

首相は化学製品の供給について、ホルムズ海峡を経由しない代替調達を進めるなどし、「従来の８５％の水準まで回復している」と述べた。中間製品の輸入による供給増加などで、４月の中間製品の在庫使用量は０・１か月分に抑えられたことも明らかにした。

会議では、政府が調査したナフサ由来の製品ごとの在庫見通しも公表した。フィルム・包装材が３・６か月分、塩化ビニール管が３・１か月分、タイヤが４・３か月分、ペットボトルが２・６か月分などで、在庫使用量の減少などにより来年４月以降も供給可能だと判断した。

一方、首相は、入手が難しくなり、建築業界を中心に影響が広がっている塗料・シンナーは在庫が比較的少ないとした。原料であるナフサの中間製品「トルエン」などについて、石油化学メーカーや石油元売り各社から塗料メーカーに直接供給を行うなどして、最大で例年の１・８倍の供給拡大を図るとした。

首相は会議で、さらなる流通過程の実態把握と目詰まり解消、中小企業などへの資金繰り支援などを関係閣僚に指示した。