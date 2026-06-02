女優南沙良（23）が2日、都内で、映画「マジカル・シークレット・ツアー」（19日公開、天野千尋監督）ジャパンプレミアに、主演の有村架純（33）、塩野瑛久（31）、青木柚（25）と出席した。

2017年、中部空港で起きた主婦たちによる金の密輸事件をモチーフに、周りに流されて生きてきた3人の女性が金の密輸を通して絆を深め、それぞれの人生を取り戻していく姿を描いたエンターテインメント作品。夫の横領を知った2児の母・和歌子を有村、借金を抱える研究員・清恵を黒木華（36）、未婚の妊婦・麻由を南が演じる。

初共演となる有村の印象を「柔らかい雰囲気かと思っていたけど、凜（りん）としたかっこ良さももっていて、ミステリアスでもっと知りたくなる魅力のある人だった」とした。

照れ笑いを浮かべる有村に、天野監督（43）は「揺るがない芯がある人」と付け加え、「座長として作品に向き合ってくれていろいろ助けられた」と続けた。

そんな有村は、南を「普段から自分を、言葉を尽くして表現するようなタイプではないのが魅力的」とした。「そういった言葉をいっぱい持っていらっしゃる方だけど、それを開け広げず、自分が大切にしたいものを自然に役に生かしているようで、底が知れない」と称した。有村をして「その底がどこなんだろうって想像してしまうくらい」としつつも、「奥ゆかしさもある役者さんだなっていう風に思いました」と称賛した。