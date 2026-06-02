「全身性エリテマトーデスの原因」はご存知ですか？発症しやすい年齢や性別も解説！

全身性エリテマトーデスは、免疫の異常によって自分自身の身体に炎症が起こる自己免疫疾患の一つです。原因は一つではなく、体質や環境要因が複雑に関わることで発症すると考えられており、症状の現れ方や経過にも個人差があります。

発症のきっかけやリスク因子についてはさまざまな研究が進んでいますが、日常生活との関わりも含めて理解しておくことで、早期の気付きや再燃の予防につながる可能性があります。また、どのような方に多いのかを知ることは、自身の体調変化を観察するうえでも参考になるでしょう。

この記事では、全身性エリテマトーデスの原因や発症のきっかけ、リスクが高いとされる方の特徴を解説します。

監修医師：

副島 裕太郎（横浜市立大学医学部血液・免疫・感染症内科）

全身性エリテマトーデスの原因

2011年佐賀大学医学部医学科卒業。2021年横浜市立大学大学院医学研究科修了。リウマチ・膠原病および感染症の診療・研究に従事している。【資格】日本内科学会 認定内科医・総合内科専門医・指導医日本リウマチ学会 リウマチ専門医・指導医・評議員日本リウマチ学会 登録ソノグラファー日本リウマチ財団 登録医日本アレルギー学会 アレルギー専門医（内科）日本臨床免疫学会 免疫療法認定医日本化学療法学会 抗菌化学療法認定医日本エイズ学会 認定医日本温泉気候物理医学会 温泉療法医・温泉療法専門医日本骨粗鬆症学会 認定医日本母性内科学会 母性内科診療プロバイダー身体障害者福祉法第15条指定医（肢体不自由、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害）インフェクションコントロールドクター博士（医学）診療科目一般内科、リウマチ・膠原病内科、アレルギー科、感染症科

全身性エリテマトーデスはなぜ起こるのですか？

全身性エリテマトーデスは、一つの原因だけで発症する病気ではなく、遺伝的な体質と環境要因が重なって起こると考えられています。もともと免疫が過剰に反応しやすい体質を持つ方に対して、紫外線、感染症、ストレス、ホルモンの変化などが引き金となり、免疫のバランスが崩れることで発症につながります。

特に若い女性に多いことから、女性ホルモンが発症に関与している可能性も指摘されています。ただし、どの要因がどの程度影響するかは個人差があり、特定の原因だけで説明できるものではありません。

全身性エリテマトーデスで自己の免疫が身体を攻撃する理由を教えてください

本来、免疫は細菌やウイルスなどの異物を排除するために働きますが、全身性エリテマトーデスではその仕組みがうまく制御されず、自分自身の細胞や組織を異物と認識してしまいます。その結果、自己抗体と呼ばれる抗体が産生され、自分の身体の成分と結びついて炎症を引き起こします。特にDNAや核成分に対する抗体が関与し、これらが免疫複合体を形成して血管や臓器に沈着することで、全身に炎症が広がると考えられています。

なぜ自己免疫疾患になるのですか？

自己免疫疾患が起こる背景には、免疫の過剰な反応を抑える仕組みの異常が関係しています。通常は自分の身体に対して反応しないように免疫が調整されていますが、その制御が乱れることで自己に対する攻撃が起こります。この異常には、遺伝的な要因に加えて、感染症や環境因子による免疫の刺激が関与していると考えられています。また、体内で不要になった細胞の処理がうまくいかず、自己成分が免疫に認識されやすくなることも一因とされています。こうした複数の要因が重なり合うことで、自己免疫疾患として発症すると考えられています。

全身性エリテマトーデスを発症するきっかけ

全身性エリテマトーデスを発症するきっかけを教えてください

全身性エリテマトーデスは、もともとの体質にいくつかの外的要因が重なることで発症すると考えられています。代表的なきっかけとしては、紫外線曝露、感染症、強いストレス、ホルモンバランスの変化などが挙げられます。特に、紫外線は皮膚の細胞に影響を与え、免疫反応を活性化させることで発症や再燃の引き金になることが知られています。また、妊娠や出産といったライフイベントを契機に発症するケースもみられますが、これらはあくまで引き金であり、それだけで発症するわけではありません。

食生活が原因で発症することはありますか？

食生活だけが直接の原因となって全身性エリテマトーデスを発症することは基本的にありません。ただし、極端な栄養バランスの偏りや過度なダイエットなどが体調や免疫機能に影響を与える可能性はあり、間接的に発症や病状に関わることは考えられます。また、アルコールの過剰摂取や栄養不足は全身の健康状態に影響するため、結果として病気のコントロールに影響することがあります。日常的には、特定の食品を避けるよりも、バランスのよい食事を継続するよう心がけましょう。

喫煙が発症リスクを高めますか？

喫煙は全身性エリテマトーデスの発症リスクや病勢に関与する可能性があるとされています。喫煙によって体内の炎症反応が亢進し、免疫のバランスが乱れることで、自己免疫疾患の発症に影響する可能性が指摘されています。また、喫煙は治療効果を弱める可能性や、動脈硬化を進行させる要因にもなるため、発症後の経過にも影響を与えます。そのため、喫煙習慣がある場合には禁煙を検討することがすすめられます。参照：『Cigarette smoking and the risk of systemic lupus erythematosus: a meta-analysis』（Arthritis Rheum）『Systemic lupus erythematosus and cardiovascular disease: prediction and potential for therapeutic intervention』（Expert Rev Clin Immunol）『Patients with cutaneous lupus erythematosus who smoke are less responsive to antimalarial treatment』（J Am Acad Dermatol）

なぜ全身性エリテマトーデスで多様な症状が現れるのですか？

全身性エリテマトーデスで症状が多様になるのは、免疫の異常が特定の臓器に限らず、全身のさまざまな組織に影響を及ぼすためです。自己抗体が体内で形成され、それが血液の流れに乗って全身に広がり、血管や各臓器に沈着することで炎症が起こります。その結果、皮膚、関節、腎臓、血液、神経など、影響を受ける部位によって異なる症状が現れます。また、同じ疾患であっても患者さんごとに影響を受ける臓器や症状の組み合わせが異なるため、症状の現れ方に幅があることも特徴です。

全身性エリテマトーデスを発症するリスクが高い人とは

全身性エリテマトーデスを発症しやすい性別はありますか？

全身性エリテマトーデスは女性に多い疾患で、患者さんの約9割が女性とされています。特に若い女性に多くみられることが特徴で、女性ホルモンが発症に関与している可能性が示唆されています。子どもを産むことができる年齢、特に20～40歳の女性に多い傾向があり、ホルモンバランスの変化が免疫の働きに影響していると考えられています。一方で男性でも発症することはあり、その場合はより重症化しやすいとされる報告もあります。

参照：

『全身性エリテマトーデス（SLE）（指定難病４９）』（難病情報センター）

『Review: Male systemic lupus erythematosus: a review of sex disparities in this disease』（Lupus）

全身性エリテマトーデスを発症しやすい年代を教えてください

発症年齢は幅広いものの、20歳から40歳の若年から中年の女性に多くみられます。特に20～30代での発症が多いとされており、社会生活やライフイベントと重なる時期に発症することも少なくありません。小児や高齢の方の発症もありますが、頻度としては低く、症状の現れ方や経過が異なることもあります。このように、発症年齢には一定の傾向があるものの、どの年代でも起こりうる疾患である点には留意が必要です。参照：『Age at onset and gender distribution of systemic lupus erythematosus, polymyositis/dermatomyositis, and systemic sclerosis in Japan』（Mod Rheumatol）

全身性エリテマトーデスは遺伝しますか？

全身性エリテマトーデスは遺伝だけで発症する病気ではありませんが、発症しやすさに遺伝的な要因が関与していることは知られています。家族内で発症するケースもありますが、必ずしも親から子へ直接受け継がれるわけではなく、複数の遺伝子と環境要因が組み合わさって発症すると考えられています。例えば、特定のHLA型や免疫に関わる遺伝子が関与することが報告されていますが、それだけで発症が決まるわけではありません。そのため、家族に患者さんがいる場合でも必ず発症するわけではなく、あくまでリスクがやや高くなる程度とされています。

編集部まとめ

全身性エリテマトーデスは、遺伝的な体質に加えて、紫外線や感染症、ホルモンの変化などの要因が重なることで発症すると考えられています。免疫の調整がうまく働かなくなることで自己抗体が産生され、全身に炎症が及ぶことがこの疾患の特徴です。

発症のきっかけには個人差があり、特定の生活習慣だけで説明できるものではありませんが、喫煙や過度なストレスなどは病状に影響を与える可能性が指摘されています。また、女性、特に20～30歳の年代で発症が多いことや、遺伝的な要因が関与することも知られています。

こうした背景を理解したうえで、自身の体調の変化を観察し、必要に応じて医療機関につなげていくことが、早期の対応や病状の安定につながります。

参考文献

『全身性エリテマトーデス（SLE）（指定難病４９）』（難病情報センター）

『Cigarette smoking and the risk of systemic lupus erythematosus: a meta-analysis』（Arthritis Rheum）

『Systemic lupus erythematosus and cardiovascular disease: prediction and potential for therapeutic intervention』（Expert Rev Clin Immunol）

『Patients with cutaneous lupus erythematosus who smoke are less responsive to antimalarial treatment』（J Am Acad Dermatol）

『Review: Male systemic lupus erythematosus: a review of sex disparities in this disease』（Lupus）

『Age at onset and gender distribution of systemic lupus erythematosus, polymyositis/dermatomyositis, and systemic sclerosis in Japan』（Mod Rheumatol）