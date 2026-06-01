エンゼルスのホセ・シリ外野手

米大リーグで、失点“以外”も防ぐ超絶ファインプレーが飛び出した。5月31日（日本時間6月1日）に行われたレイズ―エンゼルスの試合で、エンゼルスのホセ・シリ外野手があわやグランドスラムかという打球をホームランキャッチ。その際“あわや”の危機を迎えていた事も判明し、日本ファンの視線が集まっている。

レイズが2点をリードして迎えた3回2死満塁の場面だ。ウォールズの打球は、快音を残してレフトスタンドのポール際へと向かう。左翼手のシリはフェンス際でジャンプすると、左手を目いっぱい伸ばして、見事にキャッチした。

入れば満塁弾となり大差がつく場面でのファインプレーだったが、シリが守ったのは点差だけではなかった。シリが捕球しなかった場合、ホームランボールが着弾したと予想される地点には、ビュッフェ用の料理がズラリと並んだテーブルが。三塁内野席から左翼席にかけて食事がとれるスペースが設けられており、結果的に配膳された料理も守るスーパーキャッチになったようだ。

MLB公式Xが「ホセ・シリは4点の失点を防いだかもしれない…でももっと大事なのは、彼がビュッフェを救ったことだ」とユーモラスに記して、実際の動画を公開すると、日本ファンからもコメントが相次いだ。

「えげつない被害を防いでて草」

「打球飛んでくるところにビュッフェなんかを置くなよ」

「これが入ってたらどえらいことになってた汗」

「まずそこにビュッフェ置くなw」

「『食品ロスを防ごう』大使」

「料理を守った英雄じゃん」

「これ落ちてたら全部イカれてたやろ」

なお試合はレイズが5-2で勝利している。



（THE ANSWER編集部）