【2026年6月の運勢】かに座（蟹座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年6月のかに座（蟹座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、かに座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
自分と向き合って
・全体運
12年に1度の大幸運期もファイナル！ 振り返ってみると、何も出来ないまま、1年が終わったような気がするのではないでしょうか？ 多くの場合、環境や役割の変化という形で幸運が動きます。守るべきものが明確になって、大事なものとそれ以外のもので仕分けができるようになっていれば、ちゃんと運を生かせたということです。実家まわり、財産の運用など、人生の根底に当たる部分が動くことも多そう。6月は、居心地のいい巣作りをするような気持ちで過ごすとよいでしょう。一日の終わりにくつろぐための椅子を買ってみるとか、推しグッズをかわいく飾るケースを手に入れるなど、暮らしのグレードアップを図ると、日々の活力が高まるはず。
・社交運
育成がテーマ。後輩の指導に当たる、チームをまとめるなど、積極的に人に関わっていくと、特別な関係が作れるでしょう。「かに座さんのためなら、頑張る」と思ってもらえるように、ふんだんに愛と優しさを注いでいくのです。人が嫌がる仕事や雑務、調整役を進んでやるのもいい考え。最初は面倒でも、すぐにコツを掴めて、それほど苦にはならないはず。オフは、ずっとやりたかったこと、行きたかった場所へ。自分にご褒美を上げて。
・恋愛運
恋は、本当の望みがわかってきそう。好きか嫌いか、誰かと一緒にいたいのか、一人がいいのか、ビジョンが固まっていきます。パートナーの意向を尊重するように、あなた自身の希望も大事にして。出会いは旅先に。
ラッキーポイント……レッド、刺繍、シーフード、空の旅
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
かに座（6月22日〜7月22日生まれ）心が選ぶ方向へ
自分と向き合って
・全体運
12年に1度の大幸運期もファイナル！ 振り返ってみると、何も出来ないまま、1年が終わったような気がするのではないでしょうか？ 多くの場合、環境や役割の変化という形で幸運が動きます。守るべきものが明確になって、大事なものとそれ以外のもので仕分けができるようになっていれば、ちゃんと運を生かせたということです。実家まわり、財産の運用など、人生の根底に当たる部分が動くことも多そう。6月は、居心地のいい巣作りをするような気持ちで過ごすとよいでしょう。一日の終わりにくつろぐための椅子を買ってみるとか、推しグッズをかわいく飾るケースを手に入れるなど、暮らしのグレードアップを図ると、日々の活力が高まるはず。
育成がテーマ。後輩の指導に当たる、チームをまとめるなど、積極的に人に関わっていくと、特別な関係が作れるでしょう。「かに座さんのためなら、頑張る」と思ってもらえるように、ふんだんに愛と優しさを注いでいくのです。人が嫌がる仕事や雑務、調整役を進んでやるのもいい考え。最初は面倒でも、すぐにコツを掴めて、それほど苦にはならないはず。オフは、ずっとやりたかったこと、行きたかった場所へ。自分にご褒美を上げて。
・恋愛運
恋は、本当の望みがわかってきそう。好きか嫌いか、誰かと一緒にいたいのか、一人がいいのか、ビジョンが固まっていきます。パートナーの意向を尊重するように、あなた自身の希望も大事にして。出会いは旅先に。
ラッキーポイント……レッド、刺繍、シーフード、空の旅
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)