「ロッテ０−１阪神」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

接戦を勝ち切った試合後、阪神・佐藤輝明内野手はフーッと息を吐いた。「疲れました」。３連敗で迎えた一戦は緊迫の投手戦だった。２年に一度しか立たない敵地グラウンドで、慣れない右翼守備にマリン特有の強風。最後まで神経を研ぎ澄ませながら、シフト破りの安打も放った。充実の１日だった。

八回だ。２死で佐藤輝が打席に立つとロッテは、極端に右寄りのシフトを敷いた。１ストライクから２球目、フォークを捉えた打球が一、二塁間に飛ぶ。定位置なら完全な右前打。それでも打った瞬間、全力疾走で一塁に向かった。間一髪、内野安打とした。ここに佐藤輝の事前準備がある。

「あのプレーが（ロッテは）得意だと知っていたので、打った瞬間にダッシュしました」

グラウンド外でも相手チームの研究を欠かさない。その貪欲な姿勢が打撃３部門でトップを走る理由でもある。これで１１試合連続安打。好不調の波が少なく５月も打率・３７３、６本塁打、１３打点と３、４月に並ぶ好成績を残す。「移動してからだったので勝ててよかった。１本出てよかったです」と佐藤輝。次戦につながる１勝になった。