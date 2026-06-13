モデルプレス＝2026/06/13】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが、6月13日に開催中の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のGrand Ceremonyにおいて、第2部の開幕を飾るパフォーマンスアーティストとして出演することが急きょ発表された。【写真】ミセス、和装姿でレカペサプライズ降臨◆ミセス「MAJ2026」急きょパフォーマンス決定今年のGrand Ceremonyでパフォーマンスを披露するアーティストのライン